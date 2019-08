16. August 2019, 22:07 Uhr Straßlach-Dingharting Eishackla offen für neue Freizeitspieler

Die Temperaturen lassen einen eigentlich an anderes denken. Doch die "Eishackla" aus Straßlach-Dingharting hoffen, für die nächste Saison neue Mitspieler zu gewinnen. Die Freizeit-Eishockeymannschaft hat nach vielen Jahren Weiherhockey 2009 zusammengefunden. Damals habe man entschieden, dem Hobby ein wenig professioneller nachzugehen. Seitdem haben Eishackla von November bis März Eiszeiten in der "Wee-Arena" in Bad Tölz gebucht, in der auch die erste Mannschaft der "Tölzer Löwen" spielt und trainiert. Abgesehen von den wöchentlichen Trainings spielen die Eishackla in unregelmäßigen Abständen gegen andere Teams. Das Wichtigste, schreiben sie, sei das kameradschaftliche Miteinander, die Freude am Sport und das Beisammensein. Das alljährliche Highlight sei das, wie es heißt, "legendäre Trainingslager zu Saisonbeginn in Sterzing". Wer sich anschließen möchte, kann sich an Otto Hueber junior wenden (E-Mail: eishackla@hotmail.com, Telefon: 0172/728 65 65).