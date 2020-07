Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Straßlach-Dingharting große Beute gemacht. Sie drangen zwischen Montag vergangener Woche, 17 Uhr, und diesem Montag, 9 Uhr, in das Haus im Bereich der Tölzer Straße und Waldstraße ein. Laut Polizei verschafften sie sich Zugang durch ein Fenster, das sie einschlugen. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise machen können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München zu melden unter 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.