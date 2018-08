8. August 2018, 21:50 Uhr Straßlach-Dingharting Containerplatz wird schöner und größer

Der Containerplatz an der Frankenstraße ist kein Schmuckstück der Gemeinde Straßlach-Dingharting. Noch im August soll er deshalb nicht nur vergrößert, sondern auch verschönert werden. Der Platz sei viel zu klein und oftmals vermüllt, hatten Bürger regelmäßig beanstandet, und deshalb sei die Anlage nur eingeschränkt zu nutzen. In der Tat stehen bislang die Container so nah beieinander, dass sie nur einseitig befüllt werden können und dadurch auch schnell verstopft sind, wie außerdem moniert worden war.

Bei der Gestaltung der neuen Anlage orientiert sich die Gemeinde an der allgemein als gelungen betrachteten Optik der Wertstoffinsel bei der Feuerwehr in Straßlach. Die neue Anlage wird deutlich breiter werden, sodass die Container weiter auseinanderstehen können. Damit sich die Anlage besser ins Ortsbild fügt, wird ein Zaun um sie gezogen. Vor dem Standplatz wird eine Parkbucht errichtet. Als ein "Sahnehäubchen" betrachten die Gemeinderäte die mit der Entsorgungsfirma Remondis ausgehandelte Vereinbarung, dass in der neuen Anlage ausschließlich Container mit einem höheren Lärmschutz stehen.