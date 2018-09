21. September 2018, 21:43 Uhr Straßlach-Dingharting Bagger rücken an

Bis zum 30. März 2021 müssen bayerische Kommunen die Erschließungsbeiträge für erstmals hergestellte Straßen abgerechnet haben, die älter als 25 Jahre sind. In Straßlach-Dingharting gibt man sich zuversichtlich, diese Frist einhalten zu können. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats waren die Planungen der Kommune dazu Gegenstand der Beratungen. Fest steht, dass an fünf Straßen im Gemeindegebiet schon 2019 die Bagger anrücken werden - am Schützenweg, an der Buchen- sowie Föhrenstraße, am Holzhauser Weg und am Weidenweg. All diese Straßen sind vor 1996 angelegt worden, überwiegend in den Sechziger- und Siebzigerjahren. "Wir werden die Frist schaffen", sagte Franz Kurz, Leiter der Finanzabteilung im Rathaus von Straßlach-Dingharting, im Hinblick auf das Zeitfenster.