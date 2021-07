Die Ausstellung "Die Weiße Rose, Gesichter einer Freundschaft" im Geschwister-Scholl Forum in Straßlach-Dingharting können Interessierte noch bis Sonntag, 18. Juli, kostenlos besuchen. Die Ausstellung ist dem Gedenken an einen Freundeskreis, darunter die fünf Studierenden Alexander Schmorell, Sophie und Hans Scholl, Willi Graf, Christoph Probst sowie der Universitätsdozent Kurt Huber gewidmet, die sich dem Terror des NS-Systems widersetzten und dafür in jungen Jahren ihr Leben lassen mussten. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in Straßlach-Dingharting geöffnet.