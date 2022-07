Selten wird so viel gefeiert wie im Juli, in den Wochen vor den großen Ferien. In diesem Sommer ist besonders viel los, denn es gibt einige Feste nachzuholen, die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie ausgefallen sind. So war auch Bürgermeister Wolfgang Panzer in Unterhaching erfreut, dass bereits beim Anzapfen des Bieres beim Bürgerfest am Freitagabend so viele kamen wie vor Corona selten. Dort startete man mit einem neuen Festwirt in eine neue Zeit. Nur das Unterhachinger Rammlerbräu konnte diesmal noch nicht wieder ausgeschenkt werden, weil das Bierkarussell dem ehemaligen Wirt gehörte und so schnell kein Ersatz gefunden wurde. "Wir wussten ja im April noch nicht, ob wir überhaupt feiern können", sagte Panzer, daher sei auch der Taumler, ein begehrtes Fahrgeschäft diesmal nicht aufgebaut worden. Nächstes Jahr wieder mehr, versprach er.

Noch viel höher hinauf als mit dem Taumler oder dem Kettenkarussell in Unterhaching ging es bei der Festwoche in Salmdorf, wo man Rundflüge mit dem Hubschrauber buchen konnte.

Detailansicht öffnen Beim Festwochenende in Salmdorf wurden Rundflüge angeboten. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Das Kirchheimer Straßenfest war eine gute Adresse für Oldtimerfreunde wie Marie Felber. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Beim Ottobrunner Nachtflohmarkt probierte Christina Seeger mit ihrer Tochter Mathilda eine Jacke an. Verkäuferin Lisa Vogel beriet. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Gut besuchte Oberhachinger Bahnhofsstraße: Beim Straßenfest hatten auch die Geschäfte geöffnet. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Ukrainische Spezialitäten am Straßenfest in Garching. (Foto: Leonhard Simon)

Schicke Autos hingegen gab es auf dem Straßenfest in Kirchheim bei einer Oldtimer-Ausstellung zu sehen.

Großer Andrang herrschte auch beim Nachtfrohmarkt in Ottobrunn, beim Straßenfest mit verkaufsoffenen Sonntag in Oberhaching.

Beim Straßenfest in Garching gab es sogar ukrainischen Spezialitäten verkauft wurden.