21. September 2018, 21:43 Uhr Straßenbau Südring ohne Ende

Vor der Landtagswahl lebt die Diskussion um den Lückenschluss der A 99 wieder auf. Doch gebaut werden dürfte die Trasse so bald nicht

Von Martin Mühlfenzl

Von seiner Gartentür aus hat Markus Büchler einen herrlichen Blick auf die beeindruckende Fassade des Neuen Schlosses Schleißheim. Allerdings wird der meist getrübt von den Abertausenden Fahrzeugen, die jeden Tag auf der B 471 durchbrettern. Die Bundesstraße liegt zwischen dem Schloss und Büchlers Haus. Wenn es sich auf der A 99 staut, sagt Büchler, dann "läuft der Verkehr direkt vor meinem Wohnzimmerfenster vorbei". Das müsste doch Grund genug sein, den Ringschluss der A 99 im Süden zu fordern, damit sich der Schleichverkehr verteilt.

Genau das aber tut der Oberschleißheimer nicht, der bei der Landtagswahl für die Grünen antritt: "Wer Straßen baut, wird mehr Verkehr ernten", sagte er bei der Podiumsdiskussion der Landtagskandidaten am Mittwochabend in Taufkirchen. Büchler sagt das nicht nur, weil er im Stimmkreis München-Land Süd kandidiert, der von einem Südring betroffen wäre, er sagt dies seit Jahren aus Überzeugung. Und jetzt wieder einmal mehr.

In regelmäßigen Abständen ploppt das Thema Südring auf. Zuletzt waren es die Freien Wähler, die eine Entlastung des nördlichen Landkreises durch den Ringschluss im Süden forderten. Eine Machbarkeitsstudie samt Tunnellösung für das idyllische Isartal liegt in den Schubladen der Autobahndirektion Südbayern. Die Sache hat nur einen Haken: Die Bundesautobahnen - und eine solche wäre auch der Südring - liegen, wie der Name sagt, in der Zuständigkeit des Bundes. Und dieser ordnet Projekte wie den Bau von Straßen und Schienen nach ihrer Priorität im Bundesverkehrswegeplan ein, der die Grundlage für deren Umsetzung bildet. Der letzte Plan trat Ende 2016 in Kraft und läuft bis 2030. Der Südring aber taucht darin nicht auf, weil der Bayerische Landtag eine Aufnahme des Projekts in den Plan damals abgelehnt hat.

Für Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) aus Unterhaching ist die Sache daher klar. Faktisch, sagte Schreyer bei der Diskussion in Taufkirchen, gebe es keine Debatte über den Südring. Faktisch gebe es also auch keine Frage, die zu klären sei. Darüber hinaus zweifelt die Ministerin an, dass ein Ringschluss überhaupt zu einer Lösung der Verkehrsprobleme im nördlichen Landkreis beitragen könnte. "An den neuralgischen Punkten im Norden hätte man im Jahr 2030 nur eine Entlastung von 7,5 Prozent, wenn wir jetzt zu bauen angefangen hätten." Dem gegenüber stehe "der Naturschutz, die Artenvielfalt und die grüne Lunge". Und auch die Ausmaße des Projektes: Denn ein unter die Erde verlegter Südring wäre laut Schreyer länger als der Gotthardtunnel, der nahezu 17 Kilometer misst.

Das Argument der "marginalen Entlastung", wie Schreyer es nennt, wird im Norden des Landkreises bestritten. Wenn Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) auf den fehlenden Ringschluss zu sprechen kommt, treibt es im die Zornesröte ins Gesicht. "Wir ersaufen im Verkehr", wiederholt er dann mantraartig. In Spitzenzeiten rauschen 160 000 Fahrzeuge über den im Ausbau befindlichen Abschnitt der A 99 zwischen dem Kreuz Nord und dem Kreuz Ost. Der wird derzeit auf acht Spuren ausgebaut und kann künftig bei Freigabe des Standstreifens auf zehn Spuren erweitert werden. Damit nicht genug: Die B 471 wird zwischen der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning und Garching ebenso auf vier Spuren erweitert wie der Föhringer Ring. Nicht nur Markus Büchler weiß: Wer neue Straßen baut, wird mehr Verkehr ernten.

Die Debatte über den Südring ist ein Streit Nord gegen Süd. Auch im Netz wird darüber heftig und emotional gestritten. Jeder wolle die Vorteile der wirtschaftsstarken Region, aber "der Norden soll die Last alleine tragen, sehr solidarisch", schreibt etwa ein Leser auf der Facebook-Seite der SZ (www.facebook.com/SZLandkreisMuenchen/). "Nicht ganz Bayern muss mit Autobahnen verschandelt werden", kontert einer aus dem Süden - und schiebt hinterher: "Am besten umziehen in eine ruhigere Gegend!". "Das ist zynisch", kommt als Antwort aus dem Norden. "Meine Familie lebt hier seit 100 Jahren. Wir werden dafür kämpfen, dass unsere Lebensqualität erhalten bleibt und andere auch ihre Last tragen und nicht nur profitieren!" Das ist letztlich der Kern der immer wieder aufkeimenden Diskussion: Wie lässt es sich im Landkreis künftig gut leben - in jedem Winkel? Auch deshalb hört die Debatte nicht auf.