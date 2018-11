16. November 2018, 21:58 Uhr Straßenbau Ortsdurchfahrt wird saniert

Ismaning will sich an Planungen des Bauamts Freising beteiligen

Fußgänger, Radler und Autofahrer ebenso wie Ältere und Menschen mit Geheinschränkungen sollen künftig an der Ismaninger Ortsdurchfahrt bessere Bedingungen vorfinden. Das staatliche Bauamt Freising hat vor, die Münchner Straße und Freisinger Straße in den kommenden Jahren auf einer Länge von knapp fünf Kilometern zu ertüchtigen: Der Straßenbelag wird neu gemacht, außerdem ist geplant, die Entwässerungsanlagen auf den neuesten Stand zu bringen. Die Arbeiten an der Hauptverbindung durch den Ort von Nord nach Süd will die Gemeinde dazu nutzen, um ihrerseits entlang der Straße nachzubessern, insbesondere in Sachen Barrierefreiheit und Fahrradfreundlichkeit. Auch die Straßenbeleuchtung wird überprüft.

Es mache Sinn, diese Arbeiten in einem Aufwasch anzugehen, wenn das staatliche Bauamt sowieso schon an der Ortsdurchfahrt tätig werde, waren sich die Mitglieder des Gemeinderats einig. Um sich zu koordinieren, will man mit der Behörde gemeinsam ein Ingenieurbüro für die Planung beauftragen. Die Kosten werden nach den gültigen Richtlinien aufgeteilt. Die Stadt Garching habe mit einer solchen Vereinbarung bereits gute Erfahrungen gemacht, berichtete Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Dort wurde 2013 die B 11 in der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 1,5 Kilometern neu ausgebaut, unter anderem mit Parkbuchten und Geh- und Radwegen. Garching zahlte dafür nach eigenen Angaben knapp 1,2 Millionen Euro.