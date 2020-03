"Zufrieden, dankbar und guter Dinge, dass ich weitermachen darf", so äußerte sich Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) verhalten optimistisch am Wahlabend. Mit 41 Prozent lag er mit weitem Abstand vor dem Zweitplatzierten Jürgen Ascherl von der CSU, der 28,1 Prozent der Stimmen bekam. "Ich habe es in dem Bereich erwartet, allerdings etwas anderes erhofft", sagte Ascherl, dessen erster Bürgermeisterwahlkampf es war und der nun in die Stichwahl einzieht.

Mit deutlichem Abstand als Dritter schnitt der Grüne Hans-Peter Adolf ab. Er bekam 12,8 Prozent und damit gut zwei Prozent mehr als vor sechs Jahren. Adolf äußerte sich am Telefon dementsprechend zufrieden. Weil seine Tochter auf das Corona-Virus getestet worden war, verfolgte er die Wahlergebnisse nicht wie andere Kandidaten im Bürgerhaus, sondern von zu Hause aus. Er wolle vorsichtig sein, bis das Testergebnis da ist. Adolf äußerte sich verwundert, dass Gruchmann "so gut abgeschnitten hat, aufgrund der bisher abgelieferten Leistung". Aber Amtsinhaber hätten immer einen Bonus, "der hier ziemlich stark zu Buche geschlagen hat". Er habe dem Bürgermeister aber schon per SMS gratuliert, fügte er an.

Harald Grünwald von den Unabhängigen Garchingern, der zum ersten Mal angetreten war, kam auf 8,5 Prozent der Stimmen. Vor vier Jahren hatte Peter Riedl für die Gruppierung noch 10,6 Prozent geholt. Bei den Bürgern für Garching war erneut Norbert Fröhler angetreten, doch auch er verschlechterte sich im Vergleich zu 2014 von 8,3 auf aktuell 5,6 Prozent. "Kein Kommentar", sagte er nur kurz. Harald Grünwald dagegen bemerkte, das Ergebnis sei so zu erwarten gewesen: "Die bürgerlichen Parteien nehmen sich natürlich untereinander die Stimmen weg."

Diese Stimmen landeten unter anderem auch beim FDP-Bewerber Bastian Dombret. Die FDP, die 2014 zur Bürgermeisterwahl nicht angetreten war, fuhr 4,1 Prozent ein. Dieses Ergebnis sei im Rahmen, sagte Dombret, dem es wichtig gewesen war, im Wahlkampf über die Ziele der Partei sprechen zu können, auch, um im Stadtrat vielleicht ein zweites Mandat zu holen.

Die Stichwahl wird voraussichtlich per Briefwahl abgehalten, was Bürgermeister Gruchmann dankbar zur Kenntnis nimmt. Er lobte die Rathausmannschaft, die wegen des Coronavirus noch einige Probleme hatte. So durfte beispielsweise das Wahllokal im Gymnasium erst nach einer Grunddesinfizierung doch noch genutzt werden, weil ein Schüler des Gymnasiums positiv auf das Virus getestet worden war. "Da ist die Briefwahl eine Erleichterung", sagte der Bürgermeister.