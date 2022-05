"Null Prozent Steuern im Ausland zahlen." Mit diesem Versprechen locken drei gut gekleidete, fröhlich lächelnde Herren von der Internetseite "Steueroasen-Check", die einer Kanzlei für Unternehmenssteuerrecht gehört. Im Hintergrund: ein Foto, das Palmen und eine türkis leuchtende Meeresbucht zeigt. "Welches Land bietet welche Steuervorteile?" Diese - völlig legale - Frage beantworten sie sachlich und detailgetreu in einem dazu gehörenden Video. Darin schildern sie etwa die Vorteile, dass in Panama aus dem Ausland einfließendes Geld überhaupt nicht besteuert wird und die Cayman Islands weder Einkommenssteuer noch Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer erheben. Neben diesen berühmten Steuerparadiesen, die zu allem Überfluss auch noch in der märchenhaften Karibik liegen, wissen die Berater der Kanzlei noch von einigen anderen "Geheimtipps" in aller Welt. Zypern. Oder Georgien. Grünwald ist nicht dabei, auch wenn es aktuell häufig in einem Atemzug genannt wird.