Karsten Schugt besucht regelmäßig eine alte Frau im Seniorenzentrum der Awo in Ismaning.

Von Alina Willing, Gräfelfing/Ismaning/Ottobrunn

Für viele ist es eine alptraumhafte Vorstellung: Am Lebensende mit seinen Ängsten und Sorgen allein zu sein. Um das zu verhindern, gibt es Hospizbegleiter, die schwerkranke Menschen bis zum Tod betreuen. Mit dem Welthospiztag, der am Samstag begangen wird, soll die Arbeit dieser Sterbebegleiter wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Im Einklang mit dem diesjährigen Motto "Leben! Bis zum Schluss" möchte Yvonne Bär, Leiterin der Hospizdienste der Malteser mit Sitz in Gräfelfing, sterbende Menschen und ihre Zugehörigen dazu aufrufen, "sich durch echte menschliche Zuwendung helfen zu lassen". Die dadurch neu gewonnene Lebensqualität lasse Sterbewünsche oftmals in den Hintergrund treten. Bär ist der Meinung: "Hospizarbeit ist Suizidprävention."

Allerdings denken viele Angehörige von schwerkranken Menschen und auch die Betroffenen selbst, sie müssten mit der Situation alleine zurechtkommen, meint Karsten Schugt. "Die größte Hürde ist oft der erste Anruf", sagt der 56-Jährige, der vergangenes Jahr die Ausbildung zum Sterbebegleiter absolviert hat.

"Die Menschen werden immer älter. Deshalb sollten wir akzeptieren, dass man ab einem gewissen Alter Hilfe braucht und diese auch einfordern kann", sagt Schugt. Genau diese Akzeptanz und das Bewusstsein dafür fehle in unserer Gesellschaft aber noch. Der Tod sei "aus dem Fokus der Menschen rausgeflogen"; den Gedanken an Krankheit und Gebrechen wollten viele von sich schieben.

"Man ist so im Trott, dass man gar keine Zeit hat, sich denen zuzuwenden, die Hilfe brauchen", sagt Schugt. Auch ihm selbst ging es lange Jahre so. Täglich verbrachte er um die drei Stunden im Auto, um von seinem Wohnort zur Arbeit und zurück zu pendeln. Dann starb sein Vater. "Für mich war das die Initialzündung, mein Leben zu verändern." Er zog nach Ismaning, ließ sich scheiden und machte die Ausbildung zum Hospizbegleiter.

Er wolle der Gesellschaft etwas zurückgeben, sagt Schugt. "Ich habe in meinem bisherigen Leben viel Gutes erfahren und es war an der Zeit, etwas Soziales zu tun." Beruflich beschäftige er sich nur mit Zahlen und Finanzen, deshalb sei die Sterbebegleitung ein Ausgleich für ihn. "Ich habe immer gespürt, dass ich gut mit Menschen umgehen kann, vor allem mit älteren."

Karsten Schugt besucht regelmäßig eine demente alte Frau in einem Seniorenzentrum in Ismaning. Anfangs sei er etwas unsicher gewesen, wie er mit ihr umgehen sollte. Er lernte schnell zuzuhören, sich zurückzunehmen und der Person auf Augenhöhe zu begegnen - das ist für ihn am Wichtigsten. "Es geht darum, dass mein Gegenüber weiß: Da ist jemand, der ein offenes Ohr für mich hat."

Die Hospizbegleitung wurde während der Pandemie stark eingeschränkt. Die Alters- und Pflegeheime durften, um ihre Bewohner zu schützen, keine Besucher mehr einlassen. Die Einschränkungen hätten bei vielen Betroffenen "riesige Verletzungen" hinterlassen, glaubt Schugt. Das bestätigen auch die Zahlen des Hospizdienstes der Malteser. Wegen der Corona-Pandemie sei die Zahl der Begleitungen gegenüber 2019 um die Hälfte zurückgegangen.

Nach einem halben Jahr coronabedingter Pause wurde der Hospizbegleiterin Stephanie Petz im Juli 2020 wieder eine Patientin zugeteilt. Die schwer demente Frau könne nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen, erzählt die 56-jährige Neubibergerin, die seit 2017 für den Hospizkreis Ottobrunn tätig ist. "Berührungen sind besonders wichtig für die Kommunikation mit dementen Personen", sagt Petz. Im Sommer 2020 sei das noch möglich gewesen, im Herbst 2020 habe das Pflegeheim für die Hospizbegleiter geschlossen, zeitweise auch für die Angehörigen.

Anfang dieses Jahres gab es zwar Lockerungen, die Arbeit von Stephanie Petz und anderen Hospizbegleitern war trotzdem weiterhin stark eingeschränkt. "Besuch durfte nur hinter einer Plexiglasscheibe stattfinden. Das bringt bei einer schwer dementen Person einfach nichts, weil man Nähe und Berührungen braucht", sagt Petz. Seit ihrer vollständigen Impfung und den Lockerungen kann sie die ältere Dame seit Frühling wieder regelmäßig besuchen. "Ich hoffe, dass man sich auch um mich so gut kümmert, wenn ich alt bin", sagt Petz. Wenn der Ehepartner zum Beispiel bereits gestorben sei oder die Familie weit weg wohne, "dann ist es schön zu wissen, dass es ein Hilfsnetz gibt".