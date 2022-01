Stefanie Sahrmann liebt ihren vielseitigen Job am Beckenrand im Unterschleißheimer Aquariush - auch wenn er so gar nicht dem Bademeister-Klischee entspricht.

Von Lukas Koperek, Unterschleißheim

Bademeister müsste man sein, gerade im Winter. Tropische Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, den ganzen Tag lang in Flipflops und Sonnenbrille im Aussichtsstuhl sitzen, ab und zu ein Saunaaufguss - und wenn es mal langweilig wird, stößt man in die Trillerpfeife und schnauzt jemanden an: "Nicht vom Beckenrand springen!"

Soweit das Klischee. Die Realität ist - wie so oft - eine andere. "Man sollte den Beruf nicht unterschätzen", sagt Stefanie Sahrmann, Fachangestellte für Bäderbetriebe im Thermalbad Aquariush in Unterschleißheim. Ja, auch die Bezeichnung "Bademeister" entstammt nur dem Volksmund. Im Gegensatz zur Geringschätzung ihrer Arbeit hat die 23-Jährige mit ihr aber kein Problem. "Man gewöhnt sich total daran. Es weiß ja kein Mensch, wie der Beruf wirklich heißt."

Was stimmt: die tropischen Temperaturen, die Badelatschen - Crocs, keine Flipflops - und der Aussichtsstuhl. Obwohl sie bei der Arbeit nur selten zum Sitzen kommt: "Die meiste Zeit drehe ich Runden ums Becken drinnen und draußen, bleibe hier oder da mal an einer Stelle stehen", sagt sie. Eine Trillerpfeife habe sie aber nicht. "Und dass jemand vom Beckenrand reinspringt, kommt auch nicht so häufig vor, wie man vielleicht denkt."

Die mit ihrem Beruf verbundenen Vorurteile findet Sahrmann amüsant. Scherzhaft nennt sie sich selbst "Beckenrand-Sheriff", und auch über den Vergleich mit "Baywatch" kann sie nur schmunzeln. "Ins Wasser springen und jemanden rausziehen musste ich noch nie. Nur ein oder zwei Mal erste Hilfe leisten." Einmal bei einem Kind mit Wespenstich, das allergisch gewesen sei, erzählt sie, ein anderes Mal bei einem Erwachsenen, der die Beckentiefe unterschätzt habe. "Er konnte nicht so gut schwimmen und wurde panisch. Da hat ihn eine Schwimmlehrerin wieder rausgezogen."

Zum Schwimmen kommt die 23-Jährige selten

Tatsächlich hat der Job etwas von der Arbeit im Labor: Schichtbeginn um 6.30 Uhr, Wasserfilter und -sauger warten, pH- und Chlorwerte messen, Zählerstände notieren. Liegen müssen aufgestellt, Saunas eingeschaltet werden. Um 10 Uhr kommen die ersten Besucher. Zeit zur Entspannung oder gar zum Schwimmen bleibt da kaum. "Schwimmen tut man vor allem in der Ausbildung", sagt Sahrmann. Privat gehe sie nur selten ins Schwimmbad, "vielleicht ziehe ich mal ein paar Bahnen, aber das war's".

Seit 2017 arbeitet Stefanie Sahrmann im Aquariush. "Ich war vorher auf einer Sprachschule und wollte Fremdsprachenkorrespondentin werden", sagt sie. Über ein Inserat in der Zeitung sei sie auf den Beruf im Schwimmbad gekommen, dessen Vielseitigkeit sie gereizt habe. "Wir sind eigentlich von allem ein bisschen was: Mechaniker, Chemiker, Rettungsschwimmer, Animateure." Und was davon gefällt ihr am besten? "Also wegen der Chemie oder Biologie habe ich mich nicht um den Job gerissen", sagt Sahrmann und lacht.

Im Anschluss an die Ausbildung hat sie noch einen Lehrgang zur Saunameisterin gemacht, doch sie bevorzugt die Schwimmhalle: "Das ist quasi mein Territorium." Und schließlich gibt es auch ohne die Arbeit in der Sauna genug zu tun: Sportbahnen, Sprungtürme, Kinderbecken, in den Sommermonaten ein großer Kletter- und Wasserspielplatz im Außenbereich - da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach.

"Irgendwann bekommt man eine Routine", sagt Sahrmann. "Man sieht: Ah, da kommen drei Jungen, die sehen schon ein bisschen wild aus. Die behalte ich jetzt mal besser im Auge." Und dabei soll natürlich auch der freundschaftliche Kundenkontakt nicht zu kurz kommen. "Wir haben viele Stammgäste. Gerade bei Älteren bleibt man gerne mal zehn Minuten am Beckenrand stehen und tratscht über Gott und die Welt, weil man sich zwei Mal die Woche sieht."

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das klingt verlockend - und ziemlich anstrengend. "Na ja, Schwimmbad ist ja nicht zwingend Urlaub", sagt Stefanie Sahrmann mit einem Augenzwinkern. "Manchmal ist es auch nur zwei Stunden Spaß am Nachmittag."