Der amtierende Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) feiert in Ottobrunn einen klaren Sieg. Er wurde mit 59,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Tania Campbell von den Grünen kam auf 26,2 Prozent, Sabine Athen von der SPD erreichte 14,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 54,1 Prozent deutlich höher als bei der Bürgermeisterwahl 2013 (41,4 Prozent).

Während Loderer im Kellergeschoss des Rathauses wartete, dass die EDV wieder funktionierte und die restlichen Stimmen ausgezählt würden, stand Athen mit Mann und Kindern im ersten Obergeschoss und realisierte, dass sie es nicht geschafft hatte, Loderer gemeinsam mit Campbell in die Stichwahl zu zwingen. "Du warst doppelt so gut wie der Bundestrend", tröstete sie ihr Mann Matthias. Das entlockte der Regierungsrätin ein Lächeln und sie gab zu, ihr habe der Wahlkampf Spaß gemacht, besonders die Gespräche mit den Bürgern an den Haustüren. Die Bürger wollten mehr in die Entscheidungen einbezogen werden, sagte Sabine Athen.

Enttäuscht vom Endergebnis stieß Tania Campbell ins gleiche Horn. Sie hatte sich mit ihrer Familie sowie Doris Popp und Jochen Gemke vom Parteivorstand der Grünen Ottobrunn im Ayinger-Bräu versammelt und verfolgte dort die Auszählung auf dem Handy. Es brauche mehr Transparenz bei allen Entscheidungen, forderte sie. Söder habe gesagt, alle Bäder müssten geschlossen werden, bevor Loderer die Schließung des Phönix-Bades für Montag verkündet und als seine Entscheidung herausgestellt habe. In Ottobrunn tue sich viel. Sie habe im Wahlkampf "richtig viel gelernt" und habe eine "richtig gute Truppe", mit der sie zukünftig im Gemeinderat wichtige Klimaziele, etwa ein Fernwärmenetz, erreichen wolle, so Campbell.