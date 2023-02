Die Gemeinde Planegg pflegt mit vier Städten und Gemeinden in Europa Städtepartnerschaften - und demnächst vielleicht mit einer fünften. Wenn es nach dem Willen der Wählergemeinschaft Pro Planegg und Martinsried (PPM) geht, soll zu Meylan in Frankreich, Bärenstein in Ostdeutschland, Klausen in Südtirol und dem britischen Didcot demnächst eine fünfte Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine hinzukommen. Das wünschen sich die beiden Gemeinderäte Philipp Pollems und Peter von Schall-Riaucour, sie haben jetzt bei der Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt.

Welche Stadt das sein könnte, wurde nicht gesagt, nur so viel: "Eine der Größe nach geeigneten." Die beiden Gemeinderäte glauben, dass eine Partnerschaft "eine nähere Anbindung der Ukraine an Europa symbolisch vollziehen kann, um Solidarität mit dem Land zu zeigen". Sollten damit die "Kapazitäten der Gemeinde" überstiegen werden, könnte man "eine nicht so aktive bestehende Städtepartnerschaft stilllegen". Gemeint ist offenbar das englische Didcot. Zu der Universitätsstadt bestehen kaum noch lebendige Beziehungen.

Knapp einhundert deutsche Städte haben bereits Partnerschaften zu ukrainischen Kommunen. Taufkirchen strebt als erste Kommune im Landkreis München eine Partnerschaft in die Ukraine an: mit Peretschyn an der slowakischen Grenze.