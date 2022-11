Weil der Markt überhitzt ist, verfolgen die Stadtwerke Unterschleißheim den Einstieg in den Vertrieb vorerst nicht weiter.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Der Umgang mit Strom birgt Gefahren. Und das gilt derzeit nicht minder für den Handel mit dem knappen Gut. Der Strommarkt ist überhitzt. Deshalb lassen die Stadtwerke in Unterschleißheim vorerst die Finger von dem Geschäft. Der Werkausschuss des Stadtrats folgte der Empfehlung der Werkleitung, nicht gerade jetzt die Geschäfte auszuweiten und in den Stromvertrieb einzusteigen. Ganz vom Tisch ist das allerdings nicht. Die Stadtwerke wollen vorerst den Markt weiter beobachten und dann wieder über einen Einstieg diskutieren, wenn das aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint.

Aktuell ist Werkleiter Reinhard Reiter nicht gerade unglücklich darüber, dass er von der Seite zuschauen kann, wie sich andere Stadt- und Gemeindewerke in der aktuellen Krise schlagen. Anders als die Stadtwerke München oder die deutlich kleineren Gemeindewerke in Ismaning und Haar vertreiben die Unterschleißheimer kein Gas und auch keinen Strom. Das Engagement auf dem Energiesektor beschränkt sich darauf, dass sie seit einigen Jahren über zwei Gemeinschaftsunternehmen zu jeweils 51 Prozent Eigentümerin des Stromnetzes und des Gasversorgungsnetzes in der Stadt sind. Partner sind dort beim Strom das Bayernwerk und beim Gas die Stadtwerke München.

Die Gestaltungsmöglichkeiten wären allerdings gerade in der Energiewende größer, wenn man auch beim Vertrieb mitmischen könnte. Im April und im Juli 2022 hatten die Stadtwerke deshalb ein Konzept vorgestellt, wie ein Einstieg beim Strom aussehen könnte. Auch über zusätzliche Aktivitäten im Bereich Photovoltaik und Elektromobilität wurde geredet. Der Werkausschuss erteilte den Auftrag, die Geschäftsidee zu konkretisieren. Doch nun wurde das Thema zurückgestellt.

Denn der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein. Die Börsenstrompreise seien nochmals stark angestiegen, berichteten die Stadtwerke jüngst im Ausschuss. "Die Stadtwerke könnten keine wettbewerbsfähigen Stromtarife anbieten, da andere Anbieter aufgrund ihrer langfristigen Beschaffungsstrategie Strom noch zu deutlich günstigeren Konditionen einkaufen konnten und demzufolge ihren Bestandskunden häufig noch vergleichsweise niedrige Strompreise anbieten können." Es sei allerdings davon auszugehen, dass in den nächsten ein bis drei Jahren eine Marktberuhigung eintritt und sich dann wieder gute Chancen für den Aufbau eines eigenen Energievertriebes eröffneten.