Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Wer seine Wohnung mit Fernwärme aus Biomasse oder Geothermie beheizt, zählt sich derzeit zu den Glücklichen. Er tut etwas fürs Klima, und vor massiv steigenden Energiepreisen sollte er auch geschützt sein. So zumindest die Annahme. Tatsächlich müssen in der Region München vor allem Kunden der Stadtwerke München (SWM) zum Teil massive Preissteigerungen hinnehmen. Dabei sticht das Fernwärmenetz Süd heraus, also das ehemalige Netz der Bioenergie Taufkirchen, das die SWM im Januar 2020 übernommen haben. Eine Gegenüberstellung zeigt: Dort zahlen Verbraucher seit 1. Januar 2023 gut doppelt so viel wie Fernwärme-Kunden der Geothermie-Versorger in Grünwald oder in Pullach.

Die Münchner Stadtwerke stehen derzeit mächtig unter Druck. Jüngst hagelte es im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats Kritik von allen Seiten, weil nach monatelangen Recherchen der Fraktion Die Linke/Die Partei langsam allen dämmert, dass da ein Versorger seinen Kunden gerade kräftig in die Tasche langt. Die CSU kritisierte "dramatische Managementfehler", die SPD beklagte die "viel zu teure" Energie und die FDP mangelnde Transparenz. Es geht um Strom, Gas und eben auch Fernwärme. Bei letzterer haben die SWM im Münchner Versorgungsgebiet den Verbrauchspreis von Januar 2021 bis Januar 2023 von 55 Euro auf 210 Euro pro Megawattstunde angehoben. Das sind 282 Prozent mehr. In Köln liegt man der Auflistung zufolge bei 153 Euro, in Hamburg bei 106 Euro.

Doch auch der Vergleich zwischen den von den SWM betriebenen Versorgungsgebieten wirft aus Sicht der Münchner Stadtpolitiker Fragen auf. Vier Netze gibt es in drei Versorgungsgebieten, mit großen Unterschieden: Das eine ist das Münchner Gebiet mit dem Stadtnetz, zu dem auch Unterföhring und Martinsried gehören und und dem mit Geothermie gespeisten Netz in der Messestadt. Dazu gibt es das Netz Südost, das die SWM von der früheren Energieversorgung Ottobrunn (EVO) im Jahr 2018 übernommen haben und das Netz Süd der ehemaligen Bioenergie Taufkirchen.

Perspektivisch geht es den SWM mit der Expansion ins südliche und südöstliche Umland darum, durch Leitungsausbau die Geothermiekraftwerke in Sauerlach, Kirchstockach und Dürrnhaar für München nutzbar zu machen. Vergangenen Oktober wurde die Verbindungsleitung von Neubiberg nach Perlach gelegt. Ottobrunn, Neubiberg, aber auch Hohenbrunn, Brunnthal und Höhenkirchen-Siegertsbrunn hoffen sozusagen im Windschatten von dem Netzausbau der Stadtwerke zu profitieren. Sie setzen auf viele neue Anschlussmöglichkeiten entlang der neuen Hauptleitungen in ihren Orten.

Doch wie sieht es für die aus, die bereits Fernwärme beziehen, und das zum Teil seit vielen Jahren? Die SWM haben mit den Netzen Süd und Südost Bestandskunden übernommen. Für die gelten eigene Preisblätter mit Preisen, die stark differieren. Laut Berechnung der Linken zahlen die Kunden im Netz Süd in Taufkirchen und Teilen von Ottobrunn bei einem angenommenen Verbrauch von 15 Megawattstunden 3845 Euro im Jahr. Das ist noch ein Tick mehr als die Münchner Kunden, die auf 3836 Euro kommen. Deutlich günstiger fahren die Kunden im Netz Südost mit 2051 Euro. Noch deutlicher sind die Unterschiede im Vergleich zu den Netzen der Geothermie-Betreiber im Landkreis München. Garching liegt da bei angenommenen 15 Megawattstunden im Jahr bei 2238 Euro, Unterhaching bei 2166 Euro, die AFK in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bei 2052 Euro.

Der Chef der Fraktion Die Linke/Die Partei, Stefan Jagel, hält die Preisgestaltung der Stadtwerke für "absurd". Die Stadtwerke begründen die hohen Preise im Netz Süd mit Altverträgen.

Noch billiger ist es mit 1985 Euro in Ismaning, 1841 Euro in Unterföhring, 1675 Euro in Pullach und 1584 Euro in Grünwald. Die Kunden der Geothermie Grünwald zahlen also nicht einmal die Hälfte für die Heizung wie Kunden im ehemaligen Netz der Bioenergie Taufkirchen. Stefan Jagel, Fraktionssprecher Die Linke/Die Partei im Münchner Stadtrat, sagt dazu: "Die absurden Fernwärmepreise der SWM in ihren unterschiedlichen Netzen machen eines ganz deutlich: Die hohen Preise in München und Taufkirchen sind nicht zu rechtfertigen."

Die Verwunderung hat auch damit zu tun, dass die Preisgestaltungsformel für die jeweiligen Netze eigentlich etwas anderes erwarten lassen würde. Die Formeln, die laut Gesetz zu den jeweiligen Netzen öffentlich gemacht werden müssen, beinhalten jeweils unterschiedliche Indizes mit festen Werten für die eingesetzte Primärenergie oder auch für Löhne oder Investitionen. Dabei gibt es, wie Christian Schwarzenberger erläutert, der für die Linke die Preisgestaltung bei den Münchner Stadtwerken untersucht hat, etwa alleine zehn verschiedene Gaspreisindizes. Welcher Index eingesetzt werde, sei nicht immer nachvollziehbar. Bei der aktuellen Fernwärme-Formel für die Stadt fehle etwa ein Müllverbrennungs-Index, obwohl im Heizkraftwerk Unterföhring Müll verfeuert werde.

Detailansicht öffnen Das Hackschnitzelheizkraftwerk der Bioenergie Taufkirchen liefert die Wärme fürs Stadtwerkenetz Süd. Gas spielt dort eine untergeordnete Rolle. (Foto: Claus Schunk/)

Dabei sticht heraus, dass das für Kunden vergleichsweise teure Versorgungsgebiet Süd, an das Teile von Taufkirchen und in Ottobrunn westlich der Bahn angebunden sind, nach eigenen Angaben seine Wärmeenergie zu mehr als 90 Prozent aus dem Holz-Heizkraftwerk in Taufkirchen, aus Biogas und auch einem Anteil vom Geothermiekraftwerk Laufzorn bezieht. Die Energieerzeugung dürfte dort - anders als in Netzen mit hohem Gasanteil - zuletzt nicht viel teurer geworden sein, sagt Schwarzenberger. Beim günstigen Netz Südost, das vor allem in Ottobrunn östlich der Bahntrasse Kunden versorgt, ist der Gasanteil an der Preisgestaltung hoch. Doch der Preis ist niedrig.

Stadtwerke-Sprecher Michael Silva sagt, die für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Differenzen hätten mit den Altverträgen zu tun, die man von EVO und Bioenergie übernommen habe und die weiter Grundlage der Preisgestaltung seien. "Es gibt keine andere Erklärung", sagt er klipp und klar. Das Ziel sei perspektivisch, die Preise zu harmonisieren. Das gehe aber nicht von einem Tag auf den anderen. Unter anderem habe man in Taufkirchen 2020 neue Gleitklauseln bei den Preisen eingeführt, die jetzt gesetzeskonform seien. Dort würden die Preise vierteljährlich angepasst. Anders im Versorgungsgebiet Südost. Dort wirkt Silva zufolge die jährlich erfolgende Preisanpassung zunächst preisdämpfend. "Die ganzen Verwerfungen, die sich aufgrund des Krieges ergeben haben, kommen mit Verzögerungen an." So seien im Lieferjahr 2022 unter anderem die Gaspreise von Oktober 2020 bis September 2021 Grundlage der Preisgestaltung gewesen. Der Preis im Netz Südost habe sich beim Gas noch auf "Vorkrisenniveau" bewegt. Am 1. Januar 2023 stieg im Versorgungsgebiet Südost der Arbeitspreis um gut 30 Prozent an - im Gebiet Süd um gut sechs.

Dennoch: Die Berechnungen der Stadtwerke sind aus Sicht der Kritiker gerade bei der Fernwärme für Kunden und Außenstehende kaum nachvollziehbar. Ein Detail zum Beispiel: So wie im Versorgungsgebiet Süd seit Längerem, spielt längst auch im Versorgungsgebiet Südost die Geothermie mit rein. Denn das Kraftwerk in Kirchstockach speist dort warmes Wasser ein und versorgt Kunden in Hohenbrunn, Ottobrunn, Putzbrunn, Riemerling und Neubiberg, wie die SWM im Juli 2021 mitteilten. Einen Geothermie-Index gab und gibt es dennoch weder im Süd- noch im Südost-Netz. SWM-Sprecher Silva sagt, der Geothermie-Anteil fließe dort über den Stromindex ein. Und der wirke tatsächlich preisdämpfend.

Die Linken im Münchner Stadtrat verlangen von OB Dieter Reiter, Klarheit zu schaffen

Nun soll nach dem Willen von Die Linke/Die Partei Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mehr Klarheit schaffen helfen. Stadtrat Stefan Jagel hat eine Anfrage an den OB lanciert und will wissen, wie sich erklären lässt, dass die Kundinnen und Kunden im Fernwärmenetz in Taufkirchen trotz eines hohen Anteils an erneuerbarer Quellen im Energiemix "solche extremen Preise zahlen müssen". Er fragt, ob die Preisänderungsklausel den tatsächlichen Kosten der Fernwärmeerzeugung entspricht. Und er will wissen, ob die Stadtwerke für das Stadtnetz und für das Südost-Netz unterschiedliche Einkaufsstrategien beim Gas verfolgen, weil hier die Preise so hoch und dort so niedrig sind.

Jagel sieht jedenfalls vor dem Hintergrund der Preise für Ottobrunn im Netz Südost der Willkür Tür und Tor geöffnet. Einen Beleg dafür sieht er auch darin, dass die Stadtwerke sich zuletzt die Freiheit herausgenommen haben, entgegen einer rein auf den Indizes basierten kalkulatorischen Vorgehensweise die Preise für die Fernwärme in der Stadt moderater anzuheben, als es eigentlich angesagt gewesen wäre - also zugunsten ihrer Kunden dort. Die Linke führt das auch auf politischen Druck zurück.

Linken-Sprecher Jagel warnt vor einer sozialen Schieflage, trotz des jetzt durch den Bund garantierten Preisdeckels. Denn die Kunden im Versorgungsgebiet Süd hätten im Vergleich zu anderen Gebieten im Landkreis München nächstes Jahr extrem hohe Nachzahlungen aus dem Verbrauch 2022 zu erwarten. Jagel hält den Stadtwerken vor, nicht wie viele Umlandgemeinden früh auf eine Ausbeutung der Erdwärme gesetzt zu haben. Viele Versorger im Landkreis könnten eine relativ günstige, preisstabile und sichere Wärmeversorgung anbieten. Jagel: "Wir brauchen eine soziale und transparente Energiepreispolitik!"