Von Irmengard Gnau, Garching

In Hochbrück könnten schon bald Beamtinnen und Beamte des Zolls aus der ganzen Region für ihre Einsätze trainieren. Der Bund plant, auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Ingolstädter Landstraße südlich des Hochbrücker Ortsparks ein Übungszentrum mit Sporthalle, Schießanlage und Freigelände zu errichten. Bis spätestens 2025 will der Zoll das Zentrum nach eigenen Angaben möglichst in Betrieb nehmen.

Das Grundstück an der Ingolstädter Landstraße, der Bundesstraße 13, hat eine lange militärische Tradition. Eine Munitionsfabrik nutzte das Gelände ebenso wie die US-Army nach dem Zweiten Weltkrieg und in Folge die Bundeswehr. Inzwischen ist es im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Auf etwa 2,5 Hektar des insgesamt knapp sieben Hektar großen Areals soll nun das Einsatztrainingszentrum für den Zoll gebaut werden. Insgesamt werden in den kommenden Jahren deutschlandweit voraussichtlich elf solcher Einsatztrainingszentren entstehen. In Hochbrück sollen die etwa 1200 Zollbeamten mit Waffenberechtigung aus der Region München künftig für Einsätze üben können, sowohl in einer Zweifeldsporthalle mit Sonderräumen als auch in einer Schießhalle, in einem Einsatztrainingsgebäude und auf Außentrainingsflächen.

Da das Grundstück der Bima gehört und der Bund beziehungsweise das Land Bayern als Vertreter öffentlicher Interessen Bedarf an der Nutzung angemeldet haben, kann die Stadt Garching das Vorhaben nicht verhindern, obgleich das Areal im Flächennutzungsplan der Stadt derzeit als Waldfläche ausgezeichnet ist. Die Stadt will das Projekt jedoch durch die Bauleitplanung und einen städtebaulichen Vertrag mit der Bima mitgestalten; auf diese Weise sieht die Verwaltung die Chance, dass auch Garching von den Planungen profitiert.

Dabei hat die Stadt vor allem drei Anliegen: Sie will im Zuge der Planungen eine eigene Zufahrt für das Gelände der bayerischen Rettungshundestaffel anlegen, das sich südlich der ehemaligen Bundeswehrflächen befindet. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Konflikte gegeben, weil Bundeswehr und Staffelmitglieder dieselbe Straße nutzten; künftig soll der Hundeübungsplatz von Norden her angefahren werden. Außerdem könnten Radfahrer künftig von Süden her kommend auf einer Abkürzung nach Hochbrück gelangen. Dazu soll ein neuer Radweg entstehen, der von der Ingolstädter Landstraße nördlich des neuen Trainingszentrums nach Osten abbiegt und dann entlang der Grundstücksgrenze des ehemaligen MOB-Stützpunkts - den das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aktuell als Pandemielager nutzt - nach Norden führt. Drittens könnte sich die Stadt die Möglichkeit sichern, auf dem ehemaligen Fußballplatz neben dem Bundeswehrgelände auf etwa 9000 Quadratmetern Flächen für Kleingewerbe anzubieten. Die einstige Kleingartenanlage östlich des Bima-Geländes will die Stadt hingegen wieder der Natur zuführen.

Außerhalb der Betriebszeiten des Übungszentrums könnten zudem auch Garchinger Sportvereine Trainingszeiten in der Sporthalle des Zolls erhalten, stellte der Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) in der jüngsten Sitzung Bauausschusssitzung in Aussicht. Im Einsatztrainingszentrum wird nach Angaben des Zolls standardmäßig voraussichtlich von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie samstags von 7 bis 14 Uhr geübt; 55 Männer und Frauen sollen dort als Trainer, Anlagenwarte und in der Leitung arbeiten.

Im Bauausschuss fanden die Pläne der Stadtverwaltung Zustimmung. Die Mitglieder gaben einstimmig den Auftrag, das Bauleitplanverfahren vorzubereiten und mit der Bima in städtebauliche Verhandlungen zu treten. Ob von der Schießanlage Lärm für die Anwohner der Umgebung zu befürchten sei, fragte Christian Furchtsam (CSU). Der Zoll habe dies verneint, erklärte Bauamtsleiter Klaus Zettl. Es werde aber ein Lärmschutzgutachten erstellt werden. Im nächsten Schritt soll im Frühjahr zunächst eine "spezielle artenschutzrechtliche Prüfung" klären, ob das Bauvorhaben Auswirkungen auf besonders geschützte Arten hat.