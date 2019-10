Wäre er in eine Richtung gefahren, hätte er locker Rom erreicht. Mit zurückgelegten 1160 Kilometern hat Burckhardt Bohm in der Einzelwertung souverän den deutschlandweit durchgeführten Stadtradeln-Wettbewerb in Pullach gewonnen. Zwei Wochen lang legte er täglich durchschnittlich 83 Kilometer mit seinem Fahrrad zurück und sparte damit rechnerisch 165 Kilogramm CO₂ ein. Auf dem zweiten Platz landete Thomas Heßling, der 927 Kilometer im Sattel saß, gefolgt von Daniel Berger, der 887 Kilometer schaffte. Bei der Siegerehrung im Rathaus überreichte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, selbst eine ambitionierte Stadtradlerin, den Siegern die Preise: Gutscheine für den örtlichen Fahrradladen Bike Island im Wert von 150, 100 und 50 Euro.

Die Auszeichnung für das Team mit den meisten zurückgelegten Fahrradkilometern pro Teammitglied ging zum wiederholten Male an die "Gartenstadtradler". Stellvertretend nahm Irmgard Müller-Rees Urkunde und Gutscheine entgegen. Die "Gartenstadtradler" legten 526,6 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Insgesamt gingen heuer 21 Stadtradel-Teams mit 121 Starterinnen und Startern ins Rennen und kamen auf 23 060 Kilometer. Die meisten Kilometer im Team sammelten dabei die Radler der in Pullach ansässigen LHI Leasing GmbH. Sie brachten es auf 4215 Kilometer. Bei der Siegerehrung vergaß Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund nicht zu erwähnen, dass die Gemeinde zur Förderung des Radverkehrs in diesem Jahr die Fuß- und Radwegbrücke über die B 11 in den Forstenrieder Park erneuert hat und es seit dem Frühjahr fünf MVG-Mietradstationen in der Gemeinde gibt.