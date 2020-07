Der Meldezeitraum ist noch gar nicht abgeschlossen, da feiert sich die Universitätsstadt schon als Landkreissieger im Stadtradeln. Nach 2018 wäre es das zweite Mal, dass die Teilnehmer aus Garching ganz oben auf dem Treppchen landen, im vergangenen Jahr mussten sie sich mit dem zweiten Platz begnügen.

517 Radler in 43 Teams, 137 578 Kilometer, circa 20 Tonnen eingespartes CO₂: Mit diesen Koordinaten habe Garching unter denjenigen Kommunen, die bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln gleichzeitig mit dem Landkreis München gestartet sind, die meisten Kilometer erradelt, teilt die Stadt mit. Dabei wissen die Garchinger, dass Meldungen noch bis 25. Juli möglich sind, aber sie zeigen auf den großen Abstand zum Zweiten. Die Stadt Unterschleißheim habe bisher 20 000 Kilometer weniger erradelt, deswegen sei der Sieg wohl nicht mehr in Gefahr. In Garching selbst (Stand 20. Juli, 15 Uhr) erreichten die "Plasmaradler" mit 22 385 Kilometern den ersten Platz, knapp gefolgt von den "Alpenradlern" (21 999 Kilometer) und dem offenen Team Garching (12 269). Im Landkreis München befänden sich die Plasmaradler und die Alpenradler unter den drei stärksten Teams. Die Stadt bedankt sich bei allen Radlern, die dieses Jahr wieder so kräftig in die Pedale getreten haben. "Der Lohn ist der Spitzenplatz 2020 und ein starkes Zeichen für den Radverkehr und den Klimaschutz", heißt es in der Mitteilung. Die Teilnahme im kommenden Jahr sei für Garching selbstverständlich.