Die Aktion Stadtradeln 2021 ist schon längst wieder in die Gänge gekommen, da kommen endlich die Vorjahressieger aus dem Garchinger Fahrerfeld zu ihren Ehren. Dank konstant sinkender Infektionszahlen konnte die Siegerehrung über die Bühne gehen und Landrat Christoph Göbel (CSU) den eifrigen Radlern die Siegerurkunde sowie einen Scheck über die Siegprämie in Höhe von 5000 Euro übergeben. 144 010 Kilometer sind die Garchingerinnen und Garchinger im vergangenen Jahr geradelt - und haben damit mit deutlichem Abstand den Wettbewerb für sich entschieden. Auf den weiteren Plätzen landeten Unterschleißheim (116 369 Kilometer) und Ismaning (98 615 Kilometer).

5856 Radlerinnen und Radler aus dem Landkreis in 454 Teams hatten im vergangenen Jahr 1,325 Millionen Kilometer zurückgelegt, was 53 Erdumrundungen entspricht. Mit ihrem Verzicht auf das Auto haben die Teilnehmer einen CO₂-Ausstoß von 195 Tonnen vermieden. 21 Tage lang möglichst viele Alltagsstrecken klimaneutral mit dem Fahrrad zurückzulegen, so lautet auch heuer die Aufgabenstellung. Es ist dabei bereits das achte Mal, dass der Landkreis zum Stadtradeln aufruft. Die Aktion soll dazu beitragen, das Fahrradfahren attraktiver zu machen und den alltäglichen Radverkehr voranzutreiben. Seit dem Startschuss am 27. Juni haben sich 5000 Radlerinnen und Radler in 630 Teams dieser Herausforderung gestellt. Zieleinlauf ist am 17. Juli. Bis dahin besteht für Interessierte noch die Möglichkeit, mitzumachen. Alle Informationen zu dem Wettbewerb gibt es unter www.stadtradeln.de.