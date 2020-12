Doppelnutzung: Die Busse am Bahnhof sollen künftig nicht mehr an der Straße halten, sondern unter einem Geschäftshaus.

Von Bernhard Lohr, Haar

Mit tatkräftiger Hilfe aus Berlin soll in Haar ein zentrales Infrastrukturprojekt vorangebracht werden. Der Bahnhof soll zur Mobilitätsdrehscheibe samt Busbahnhof mit bis zu neun Aufstellplätzen werden. Der dafür genutzte Park-and-ride-Platz soll zudem möglichst mit einem Geschäftshaus auf Stelzen überbaut werden. Haars CSU und SPD hoffen dabei auf eine große Koalition auch auf Bundesebene. Man will die Bundestagsabgeordneten Florian Hahn (CSU) und Bela Bach (SPD) einspannen und Kontakte ins Verkehrsminister nutzen. Unabhängig davon verfolgt die Deutsche Bahn in Haar Pläne, Autofahrer am Pendlerparkplatz zur Kasse zu bitten.

Eigentlich ist nicht die Zeit für Visionen, wie sie am Dienstagabend im Bauausschuss des Gemeinderats in Haar auf den Tisch kamen. Die Gemeinde steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Doch am Bahnhof fehlen jetzt schon zwei Bushaltestellen für den Normalbetrieb und zwei für Expressbusse, die der Landkreis im Zuge seiner Mobilitätsoffensive mehr und mehr anbieten möchte. Eine weitere Busverbindung nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist geplant. Eine jetzt präsentierte Machbarkeitsstudie zeigt in zwei Varianten, wie barrierefreie und gut anfahrbare Bushaltestellen auf Kosten des Pendlerparkplatzes am Bahnhof entstehen könnten. Zudem stellte ein Vertreter der Deutschen Bahn Pläne für den Neubau eines Kiosks am Bahnhofsgebäude vor. Finanziert würde dieser auch über eine Gebühr von 1,50 Euro am Tag auf den verbleibenden Parkplätzen auf der Südseite des Bahnhofs. Das weckte im Gemeinderat Befürchtungen, Parker könnten in Wohngebiete ausweichen. Auch die Gestaltung des Kiosks als grauer Würfel mit Flachdach wurde moniert. Das sei Stückwerk, auch weil die "versifften" Toilettenanlagen bleiben sollen, wie sie sind.

Umso bereitwilliger wandten sich die Gemeinderäte der Vorstellung zu, mit dem Stelzenhaus über dem Busbahnhof in einem großen Wurf mehrere Probleme auf einmal zu lösen, so wie es die SPD in einem Antrag kürzlich formuliert hatte. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer sagte, seine Partei habe diese Idee schon unter Bürgermeister Helmut Dworzak entwickelt, sei aber damit nicht durchgedrungen. Sofort willigte Keymer in den Aufruf von Peter Paul Gantzer (SPD) ein, über die Abgeordneten in Berlin auf die Deutsche Bahn einzuwirken, damit eine solche umfassende Umgestaltung am Bahnhof auf deren Grund gelingen könne. "Das muss politisch sein", sagte Gantzer und sprach von einer "großen Koalition". Nur auf dieser Schiene werde man etwas bewegen. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sagte, so stelle er sich Zusammenarbeit vor. Der SPD-Antrag zum Stelzenhaus liege bereits bei der Bahn.

Doch ob man sich dort für die Vision aus Haar erwärmen wird, ist fraglich. Michael Willumat, der Leiter Vertrieb Commercial Süd der Deutschen Bahn, zeigte jedenfalls bei seiner Präsentation der Kioskpläne am Bahnhof, wie zugeknöpft das Unternehmen ist, sobald irgendwelche Kosten im Raum stehen. Der Kiosk, nach einer Standardplanung hingestellt, würde 686 000 Euro kosten. 100 000 Euro müsste die Gemeinde dazu zahlen und ein Teil der Finanzierung würde über Parkgebühren hereingeholt. Das sei notwendig, sagte Willumat, um das zu schultern. Im Januar muss der Gemeinderat nach seinen Worten bereits über das Kioskangebot entscheiden.