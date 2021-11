Von Udo Watter, Unterschleißheim

Das langersehnte Comeback in voller Besetzung ist abgeblasen. Die Stadtkapelle Unterschleißheim unter ihrem Dirigenten Michael Kavelar hatte sich nach ersten viel versprechenden Open-Air-Auftritten im Sommer besonders auf das Herbstkonzert an diesem Samstag, 27. November, im Bürgerhaus gefreut. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der neuen Regeln hat man sich aber "schweren Herzens" entschieden, das Konzert abzusagen. Dabei hätten die Musiker dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm anzubieten gehabt: traditionelle und moderne bayerische Blasmusik sowie sinfonische Werke, dazu Abstecher in die Welt der Film‐Soundtracks und die Pop‐ und Rockmusik. Am Dirigierpult der Jugendstadtkapelle hätte zudem Eigengewächs Alexander Wagner sein Debüt vor großem Publikum gegeben.