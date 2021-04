Petra Rhinow begibt sich an diesem Freitag um 18.30 Uhr auf eine virtuelle Reise durch die Stadt: die Gästeführerin verbindet dabei das Lehel, die große alte Dame unter den Münchner Stadtvierteln, und das ehemalige Bauerndorf und jetzt feine Wohnviertel Bogenhausen. Rhinow erzählt Hintergrundgeschichten von namhaften Gebäuden und Personen, von versteckte Winkeln und Gassen und besucht zum Abschluss die zahlreichen Prominenten, die auf dem Bogenhausener Friedhof ihre letzte Ruhe fanden. Auch der Friedensengel (Foto) findet seine Erwähnung, denn gemeinsam mit der Isar trennt und verbindet er gleichzeitig die beiden Stadtteile. Die Anmeldung für die Zoom-Tour mit dem Titel "Vom Lehel nach Bogenhausen"ist unter www.vhs-taufkirchen.de oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de möglich, die Zugangsdaten werden im Anschluss zugeschickt.