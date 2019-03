11. März 2019, 21:55 Uhr Stabwechsel Abschied mit Sang und Klang

Der Dirigent Aris Alexander Blettenberg leitet kommende Woche beim Konzert in Ismaning zum letzten Mal das Garchinger Sinfonieorchester. Sein Nachfolger wird der junge Schweizer Gabiz Reichert

Von Udo Watter, Garching

Die Fußballrepublik Deutschland debattiert gerade eifrig darüber, wie stilsicher Bundestrainer Joachim Löw die Entlassung von Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aus der Nationalmannschaft gelungen ist, aber auch, ob die drei schon wirklich zum "alten Eisen" gehören. Nicht selten haben diverse Experten in den vergangenen Tagen mit dem in seiner eigenen Klugheit badenden Satz geantwortet: "Es gibt keine jungen oder alten, sondern nur gute oder schlechte Spieler."

Das gleiche könnte man über Dirigenten sagen - wobei ein bisschen Erfahrung definitiv förderlich ist. Als Aris Alexander Blettenberg im Herbst 2015 die musikalische Leitung des Garchinger Sinfonieorchester am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik übernahm, waren etliche Mitglieder des Orchesters durchaus skeptisch. Schließlich war der 1994 in Mühlheim an der Ruhr als Sohn deutsch-griechischer Eltern geborene Blettenberg damals gerade mal 21 Jahre alt. "Das war schon ein Wagnis", erinnert sich Klaus Eckstein, Vorsitzender des Orchestervereins.

Ob es ein musikalischer Quantensprung war, den die Mitglieder des Garchinger Sinfonieorchesters am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gemacht haben, sei dahin gestellt - aber das Niveau des Laienorchesters dürfte sich unter der Ägide von Aris Blettenberg definitiv verbessert haben. (Foto: Florian Peljak)

Indessen gelang es dem Jungstudenten an der Hochschule für Musik und Theater München schnell, sich durch seine zugängliche Art und sein Fachwissen zu etablieren. Das Niveau des 1985 gegründeten Laienorchesters, das im Gros aus musizierfreudigen Studenten, Mitarbeiter der Garchinger Forschungsinstitute sowie Mitspieler aus dem nördlichen Umland Münchens besteht, erhöhte sich merklich. "Wir haben uns extrem gut entwickelt", urteilt Eckstein, der selbst Bratsche spielt.

Freilich nähert sich die erfolgreiche Zusammenarbeit nach gut drei Jahren nun dem Ende. Das Konzert kommenden Dienstag, 19. März, in der Waldorfschule Ismaning wird die Abschiedsvorstellung Blettenbergs werden - der Dirigent, der auch ein talentierter Pianist ist, wird sich seiner solistischen Karriere widmen - jenseits von München. "Es kam jetzt nicht völlig überraschend", konstatiert Eckstein. Gleichwohl waren er und seine Kollegen geknickt, als ihnen Blettenberg, der auch komponiert, im vergangenen Herbst seine Abschiedspläne eröffnete. Immerhin gestaltete sich die Suche nach einem Nachfolger nicht so aufwendig wie befürchtet. Mit dem Schweizer Gabiz Reichert wird ein Studienkollege Blettenbergs von der Musikhochschule das Orchester übernehmen.

1994 geboren, ist Aris Alexander Blettenberg ein mehrfach prämierter Pianist und Dirigent. Seine verlegten Kompositionen werden europaweit aufgeführt und im Rundfunk gesendet. (Foto: Michael Reichel)

Reichert, der Klavier studiert, ist 25 Jahre alt und hat schon aushilfsweise Proben des Ensembles geleitet. Er wird auf ein Orchester treffen, dass unter der Ägide Blettenbergs seine Grenzen nach oben verschoben hat. "Wir waren immer wieder erstaunt, dass wir das, was wir früher für uns unspielbar hielten, auf einmal konnten", so Eckstein Auch der Zulauf jüngerer, ambitionierter Musiker hat den Garchingern gut getan. Derzeit sind etwa 65 Mitglieder aktiv. Die Konzertprogramme waren so anspruchsvoll wie attraktiv - etwa ein Abend mit französischen Komponisten der Romantik und des Impressionismus oder auch ein Auftritt, bei dem amerikanische Suiten im Mittelpunkt standen. Eine Melange aus beliebten und qualitätvollen Stücken wird das Ensemble nun in Ismaning spielen: Tschaikowskys Nussknacker-Suite, Stücke aus Griegs "Peer Gynt Suite", Brahms Ungarische Tänze. Zudem präsentiert der Violinist Christian Zahlten mit dem Orchester "Havanaise" und "Introduction et rondo capriccioso" von Camille Saint-Saëns. Man darf davon ausgehen, dass es ein stilvoller Abschied wird.

Das Konzert in der Waldorfschule Ismaning Dorfstraße 77, ist am Dienstag, 19. März, Beginn: 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder online unter www.garchinger-sinfonieorchester.de