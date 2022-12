Feierliche Töne zum Jahreswechsel: Die Konzertorganistin Anne Horsch wird am Samstag, 31. Dezember, in der Grünwalder Kirche St. Peter und Paul spielen. Die aus Grünwald stammende Musikerin, die in München, Paris und Lyon studiert hat, wird das Publikum auf dem Weg ins neue Jahr mit festlichen, weihnachtlichen, virtuosen und meditativen Werken von Bach, Tschaikowsky, Grieg und anderen unterhalten. Das Orgelkonzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.