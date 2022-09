Zum letzten Mal in diesem Sommer öffnet St. Leonhard in Siegertsbrunn unter dem Motto "Besinnlich in den Sonntag" die Tore zu Stille, Gebet und musikalischer Inspiration. Den Anfang macht am Samstag, 17. September, eine Kirchenführung von Florian Sepp, der von 15 Uhr an allerlei Wissenswertes über die barocke Wallfahrtskirche und über die Gegenstände in der Schatzkammer erzählen wird. Von 17.30 bis 18 Uhr wird dann das Oboe-Fagott-Trio der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Leonhardikirche in selten zu hörende Klangfarbenkombination tauchen. Dennis Haerer und Fabian Primke, Oboe, sowie Tanja Buchmann, Fagott, spielen Werke von Allessandro Besozzi (1702 bis 1793), Antonio Salieri (1750 bis 1825) und Franz Josef Moser (1880 bis 1939). Der Eintritt ist wie immer frei.