Langjährige Besucher des St.-Anna-Ritts können bezeugen, dass es in den vergangenen 30 Jahren an diesem historischen Tag nur dreimal geregnet hat. Einmal war am Dienstag, als die Tradition nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden konnte. Schon die mit dem Pendelbus aus der Gemeinde Sauerlach angereisten Besucher des Open-Air-Gottesdienstes an der St.-Anna-Kapelle im Wald wurden am frühen Morgen bei Wolkenbruch teilweise klitschnass, obwohl sie sich mit Schirmen ausgerüstet hatten. Viele blieben daher erst gar nicht zum traditionellen Umritt um die Kapelle, der diesmal auf der kleinen Route stattfand. Die schwarzen Wetterkerzen, die der Katholische Frauenbund während des Festes verkaufte, hatten zwar dafür gesorgt, dass Blitz und Donner sich nach der Nacht längst verabschiedet hatten, doch gab es noch dicke Wolken abzuregnen. Pferde und Reiter - allen voran die diesmal komplett weibliche Polizei hoch zu Ross - hielten aber ebenso tapfer durch wie die wetterfesten Besucher, die sich nicht abschrecken ließen. Sie wurden denn auch belohnt, denn nach zwei Stunden war der Regenspuk vorbei und man konnte das Fest auf der Waldlichtung bei angenehm kühlen Temperaturen genießen.

Detailansicht öffnen Erfindungsreiche Gäste konnten das Fest von Anfang an genießen. Nach zwei Stunden ließ dann auch der Regen nach. (Foto: Claus Schunk)