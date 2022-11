Unterhaching:Spielvereinigung sucht Stammzellenspender

Stadionbesucher können sich am Samstag registrieren lassen, um dem an Leukämie erkrankten Höhenkirchener Wirt Fritz Maurer zu helfen.

Seine neuerliche Erkrankung hat große Betroffenheit ausgelöst: Fritz Maurer, der "Kurvenwirt" aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, hat zum zweiten Mal Leukämie. Trotz einer großer Registrierungsaktion in seiner Heimatgemeinde und zahlreichen Online-Aufrufen konnte bislang kein passender genetischer Zwilling gefunden werden. Nun will sich auch die Fußball-Regionalligist Spielvereinigung Unterhaching, den Maurer als Fan schon lange unterstützt, an der Suche nach einem Stammzellenspender beteiligen. Im Rahmen des Heimspiels diesen Samstag (14 Uhr) gegen den FC Schweinfurt 05 wird es eine große Registrierungsaktion geben. Unter dem Motto "SpVgg Unterhaching für Fritzi" können sich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren am Stand der DKMS neben dem Fanshop am Haupteingang des Stadions typisieren lassen.

Die Hachinger Fußballer gehen mit gutem Beispiel voran, der gesamte Kader hat sich bereits registriert. Und Trainer Sandro Wagner hat ein emotionales Video im Internet gepostet, in dem er dazu aufrief, sich typisieren zu lassen. "Anderen zu helfen hat einen großen Stellenwert in der Vereinsphilosophie der Spielvereinigung", sagt Klub-Präsident Manfred Schwabl und spielt auf die Charity-Initiative "Haching schaut hin" an, die der Verein in einen eigenen Verein ausgelagert hat.