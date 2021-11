Von Yannik Schuster, Unterhaching

Der Andrang am Stadion am Sportpark ist überschaubar. Eine Stunde noch bis zum Anpfiff, die Ordner warten auf Zuschauer. Ein Ehepaar sucht in allerlei Jacken und Taschen nach den nötigen Nachweisen zum Einlass und begibt sich zum Eingang. Das Impfzertifikat wird gescannt, der Testnachweis gesichtet, dann ist alles bereit für einen Fußballabend.

Philipp Muschiol ist "Leiter Spielbetrieb und Spieltag" bei der Spielvereinigung Unterhaching und seit 2017 für den Verein tätig. Als solcher ist er verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Corona-Verordnungen bei Heimspielen des Regionalligisten wie am vergangenen Freitag beim 4:3-Erfolg gegen Heimstetten und an diesem Dienstag, wenn die SpVgg Schweinfurt 05 empfängt. Dann heißt es wieder: 2G plus bei einer maximalen Auslastung von 25 Prozent der Stadionkapazität. Wer rein will, benötigt einen Impf- oder Genesenennachweis sowie einen aktuellen Test. Die Einlasskontrollen verantwortet der Sicherheitsdienst SDP. Zwölf Ordner sind dabei im Einsatz, aufgrund der Verschärfungen habe man hier aufgestockt.

Wert legt Muschiol dabei vor allem auf die Sicherheitsbesprechungen von Verein, Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt vor der Partie. Wie viele Zuschauer werden erwartet? Wo sind diese im Stadion platziert? Die Deckelung der Kapazität trifft den Verein dabei kaum, es kommen derzeit meist nur ein paar Hundert. Dennoch sagt Muschiol: "Wir nehmen das Thema auf jeden Fall an. Das bedeutet zwar einen erhöhten Aufwand aber den haben ja alle Vereine in den ersten vier Ligen." Zudem sei man aus der vergangenen Saison, in der Dritten Liga, schon geübt was den Umgang mit damals noch 3G anbelangt. Bezüglich der neuen Anforderungen sei man gut aufgestellt, sagt Muschiol. Die allermeisten Zuschauer, die tatsächlich ins Stadion wollten, erfüllten die Auflagen, lediglich in Einzelfällen habe man hart bleiben und Gäste abweisen müssen. Diskussionen um die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen ereilen Muschiol eher unter der Woche, wenn Fans ihn mit Fragen kontaktieren. Im Dialog können aber die meisten Fragen beantwortet und Bedenken zerstreut werden, sagt er. Seiner Rolle ist Muschiol sich dabei durchaus bewusst: "Wir tragen eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wenn wir schon das Privileg haben, Fußballspiele mit Zuschauern auszutragen, dann müssen wir auch für die nötige Sicherheit sorgen."