Keine zwei Wochen mehr, dann starten die Fußballer der Spielvereinigung Unterhaching am Donnerstag, 15. Juli, mit dem Regionalliga-Eröffnungsspiel beim TSV Aubstadt in Unterfranken das Unternehmen Wiederaufstieg in die dritte Liga. So langsam klären sich alle offenen Fragen, am Donnerstag wurde bekannt, dass Kapitän Markus Schwabl, Sohn des Klubpräsidenten Manfred Schwabl, dem Verein erhalten bleibt. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger verlängerte seinen Vertrag um drei Jahre bis zum 30. Juni 2024. "Markus ist einer dieser enorm wichtigen Ankerspieler, die wir in unserer jungen Mannschaft brauchen", sagte Co-Trainer Robert Lechleiter.

Dessen neuer Vorgesetzter ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner. Dass sich nun der Assistent zu Schwabls Vertragsverlängerung äußert und nicht der Chefcoach, ist Wagners aktueller Doppelbelastung geschuldet. Der 33-Jährige bleibt nämlich auch nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft als TV-Experte bei der Europameisterschaft im Einsatz. "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Sandro den Rücken freihalten", sagt SpVgg-Präsident Manfred Schwabl. Der gebürtige Münchner habe bereits für das ZDF gearbeitet, als er vom U-19-Juniorentrainer zum Cheftrainer der Hachinger befördert wurde. "Wir haben das gemeinsam besprochen und abgemacht, dass er die Rolle immer wahrnehmen kann, wenn er angefordert wird", sagte Schwabl der Nachrichtenagentur dpa.

Und auch sein anderer Arbeitgeber äußert sich zufrieden: "Sein neuer Job bei Unterhaching hat keinen Einfluss auf sein Engagement bei uns", sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Wenn die neue Saison beginnt, wird der 180-fache Bundesligaspieler auch wieder beim Sport-Streamingdienst DAZN als Experte zu hören sein. Derzeit bereiten sich die Spieler ohne Wagner im Südtiroler Schlanders auf die neue Saison vor. Dort bringen die Assistenztrainer Lechleiter, Roman Tyce und Thomas Kasparetti das Team in Form.