Die Zeiten, in denen Löwen-Fans Jagd auf Unterhachinger Fußballer machten und sogar mit dem Luftgewehr auf den Mannschaftsbus der Spielvereinigung geschossen wurde, sind längst vorbei. Deshalb blickt auch Stefan Schraut ganz gelassen auf den ersten Adventssonntag: "Natürlich wird das ein Großkampftag", sagt der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion 31. "Wir gehen aber davon aus, dass alles friedlich bleiben wird, die Fangruppen stehen sich ja eher neutral bis freundschaftlich gegenüber."

Nun ja, in herzlicher Liebe sind einander die Fans der SpVgg Unterhaching und des TSV 1860 München zwar nicht zugetan - die Abneigung rührt aus gemeinsamen Zeiten in der Bayernliga in den Achtzigerjahren her - doch in einem Punkt sollte Schraut recht behalten: Ausschreitungen sind beim Drittligaderby am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Sportparkstadion nicht zu befürchten. Die Polizei wäre aber auch darauf vorbereitet: "Wir sind definitiv ausreichend gut aufgestellt", sagt Schraut, der keine konkreten Zahlen nennt, um organisierten Hooligangruppen keine Hinweise zu geben.

Eines allerdings sei auch klar: Durch die individuelle Anreise des Großteils der Anhänger sei es unmöglich, die Fangruppen voneinander zu trennen. Selbstverständlich würden bei diesem Derby die gleichen Zugangsvoraussetzungen gelten wie immer: Pyrotechnik im Stadion ist verboten, ebenso Banner mit beleidigenden, rassistischen oder homophoben Aussagen. "Und wer Taschen dabei hat, muss sie in den Kassenhäuschen deponieren", sagt Schraut. Dort sei die Gepäckaufbewahrung untergebracht, schließlich werden die Häuschen am Sonntag nicht mehr für ihren eigentlichen Verwendungszweck benötigt: Es wird keine Tickets mehr zu kaufen geben, schon am Freitag waren online und in der Geschäftsstelle (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr) nur noch Restkarten verfügbar.

14 700 Menschen werden dann in den Sportpark kommen, da ist ein Verkehrskollaps zu befürchten. "Wir können nur an die Menschen appellieren, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und dass sie vor allem rechtzeitig kommen", sagt Schraut. Eine Vielzahl der Hachinger Fußballfreunde komme immer sehr knapp vor dem Anpfiff, so Schraut. "Das führt bei dem zu erwartenenden Andrang dazu, dass die Leute die erste Viertelstunde nicht mitbekommen. Denn ich fürchte, wir haben keine Möglichkeit, den Anpfiff zu verschieben." Infineon habe sich bereit erklärt, den Firmenparkplatz für das Spiel zu öffnen. Die Autos werden dann von der Autobahnausfahrt zum Parkplatz geleitet.

Die größere Aufmerksamkeit bei diesem Derby möchte die Spielvereinigung auch dazu nutzen, Gutes zu tun. "Soziales Engagement ist uns wichtig", sagt Daniel Eymer, Vizepräsident mit Zuständigkeit für das Fanwesen und die sozialen Medien. Unter dem Motto "Haching schaut hin" hatte es bereits in der Vergangenheit immer wieder Aktionen gegeben, bei denen der Klub Menschen unterstützte, denen es nicht so gut geht. So veranstaltete die SpVgg im Juli einen Inklusionstag und konnte dabei 15 000 Euro für entsprechende Projekte erwirtschaften. Zum Derby sammelt der Klub in Zusammenarbeit mit der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks Spenden für Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und weltweit. "Mit unserem Nachwuchskonzept stehen Kinder und Jugendliche im Zentrum des Vereins. Die Sternstunden helfen bedürftigen Kindern in Notsituationen und sind deshalb eine Herzensangelegenheit für uns", sagt SpVgg-Präsident Manfred Schwabl. Und hier sind einige Aktionen geplant: So verzichtet "Frostkrone" auf das Trikotsponsoring. Sämtliche im Spiel getragenen und dafür vorbereiteten Trikots werden im Anschluss an die Partie auf eBay versteigert. Der Erlös aller Auktionen kommt vollständig der Hilfsaktion zugute.

Darüber hinaus werden Freiwillige vor Anpfiff des Derbys an den Tribüneneingängen Spenden sammeln. Auch der Hachinger Nachwuchsbereich mit seinen Jugendmannschaften und der Haching-Fußball-Schule wird sich tatkräftig an der Aktion beteiligen. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Initiative: Unter dem Motto "von Fans für Fans" haben Anhänger der SpVgg einen speziellen Schal anlässlich des 95. Jahrestags der Vereinsgründung am 1. Januar 2020 entworfen. Mit einem Großteil der Verkaufserlöse wird die Spendensammlung unterstützt. Bleibt aus Hachinger Sicht nur zu hoffen, dass es vor lauter Wohltätigkeit nicht auch noch sportliche Geschenke für die Sechziger gibt.