Von Balltretern, Gymnastinnen und Knäckebrotmännern: Zehn Erinnerungen an den Sportunterricht in der Schule.

Von SZ-Autoren

Sportunterricht sollte eigentlich dazu dienen, Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln. Das klappt nicht immer. Und das liegt nicht nur an den Schülern. Früher wie heute gibt es Lehrer, die "Jugend trainiert für Olympia" wörtlich nehmen und die gerne mal eine Fünf verteilen an Grundschüler, die keine Rolle rückwärts können. Natürlich gibt es aber auch die Engagierten, die Kreativen und die Übereifrigen. SZ-Autorinnen und Autoren erinnern sich an ihren Sportunterricht.