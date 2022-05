Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Der Höhenkirchner Sportpark ist derzeit ein Flickenteppich aus verschiedenen Anlagen - doch das soll sich ändern. "Wir wollen hier ein Gesamtkonzept schaffen", sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) mit Blick auf das Areal im Nordwesten des Orts. Wie es dereinst dort aussehen könnte, das stellte die Landschaftsplanerin Monika Treiber dem Gemeinderat vor. Demnach sollen der Basketball- und der Skateplatz vergrößert, neue Fitnessgeräte aufgestellt, neben dem Kleinfeld ein Pavillon errichtet sowie der Bolzplatz saniert werden. Auch ein neues Gebäude für die Spielvereinigung Höhenkirchen sieht das Konzept vor. Zudem soll auf der anderen Seite der Sportplatzstraße eines Tages ein Naturbad entstehen.

Für das Schwimmbad hat der Gemeinderat bereits grünes Licht gegeben. Dazu wird dem Verein Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn das gemeindeeigene Areal am Hirschwinkel zur Verfügung gestellt - sofern er die Finanzierung stemmen kann. Die übrigen Pläne für den Sportpark seien indes noch Zukunftsmusik, betonte Konwitschny. "Dieses Konzept ist ein erster Aufschlag. Wir stehen am Anfang eines Prozesses." Die vorgestellten Ideen kamen aber gut an im Gemeinderat, der sich einhellig für eine Fortsetzung der Planungen aussprach. Jedoch kritisierte Roland Spingler (CSU) in Richtung Bürgermeisterin: "Unserer Meinung nach hätte man die Spielvereinigung schon früher mit einbinden sollen."

Der Verein muss sich auf dem Sportparkareal aktuell mit einer Containeranlage behelfen, die "jeder modernen Arbeits- und Lehrumgebung entbehrt", wie es in der Sitzungsvorlage hieß. Entsprechend solle die Spielvereinigung ein neues Gebäude mit Büros, Schulungsräumen und Lagermöglichkeiten erhalten. Freuen dürften die Fußballer im Ort auch die geplante Sanierung des Bolzplatzes sowie die Pläne für das Kleinspielfeld. Dort sollen nicht nur Tribünenstufen angelegt, sondern auch ein Pavillon gebaut werden, der etwa für Yogakurse genutzt werden könnte. Derweil sieht das Konzept eine Erweiterung der bei Jugendlichen beliebten Skatefläche an der Blue Box vor. Zu einem richtigen Basketballplatz ausgebaut werden soll auch die Korbanlage neben der Freizeitstätte. Dies ließe sich laut Konwitschny auf einem Teil des Parkplatzes realisieren.

Bei all diesen Plänen handelt es sich der Rathauschefin zufolge um mittel- und langfristige Maßnahmen - mit einer Ausnahme. So soll hinter dem Bauhof ein Imkerhaus für 15 Bienenvölker samt Lehrbienenstand aufgestellt werden. Hintergrund ist eine Anfrage des Imkervereins Ottobrunn und Umgebung, der sein derzeitiges Zuhause in Hohenbrunn aufgeben muss. "Das Imkerhaus dürfte relativ zügig entstehen", sagte Mindy Konwitschny. "Die anderen Maßnahmen werden deutlich länger dauern."