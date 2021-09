Von Stefan Galler, Unterhaching

Bei seinem Stammverein TuS Talle 1923 nannte man Altkanzler Gerhard Schröder einst "Acker", weil er sich als Mittelstürmer in bester Uwe-Seeler-Manier immer voll reingehauen habe. Ob es Christoph Göbel als aktiver Fußballer ebenfalls zu einem Spitznamen gebracht hat, ist nicht bekannt. Bei der Sportlerehrung für den Landkreis München, die wegen der Pandemie 2020 hatte ausfallen müssen, bewies der Landrat jedenfalls am Samstag, dass er einen guten Schuss hat. Zum Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung im Sportparkstadion in Unterhaching lieferte sich der CSU-Politiker, der außerdem Vorsitzender des TSV Gräfelfing ist, mit SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl ein launiges Torwandschießen. "Dass wir hier und heute über 500 Sportlerinnen und Sportler für ihre großartigen Erfolge in den vergangenen beiden Jahren auszeichnen können, zeigt, wie stark und breit die sportlichen Talente im Landkreis gesät sind", so der Landrat, der seine Glückwünsche an die Ausgezeichneten mit der Hoffnung auf noch mehr Normalität dank fortschreitender Impfkampagne verband.

Die Stimmung war wunderbar bei den Geehrten, die allesamt Urkunden und Medaillen von Göbel überreicht bekamen, wobei ihm sein kleiner Sohn eifrig assistierte. Wieder einmal konnte sich die sportliche Bilanz des Landkreises sehen lassen, unter den Geehrten waren Welt- und Europameister, auch deutsche Titelträger und Dutzende bayerische Champions.

Diejenigen, die internationale Erfolge vorweisen können, wurden mit goldenen Plaketten ausgezeichnet, etwa der U 23-Weltmeister im Wildwasser-Kanuslalom, Nico Paufler aus Unterföhring. Das galt unter anderem auch für das Kunstrad-Duo Alexander Brandl und Andreas Steger aus Oberschleißheim, die 2019 Europameister geworden waren, sowie die Triathlon-Europameisterin über die Ironman-Distanz in der Altersklasse 18 bis 24, die Münchnerin Stephanie Huber, die für den TSV Ottobrunn startet.

Wie bei jeder Sportlerehrung standen auch diesmal die Tanzsportgruppen der verschiedenen Vereine im Mittelpunkt. So durfte der TSC Ottobrunn 2019 den Europameistertitel seiner Little Puppets feiern, der TSV Schleißheim heimste mit der Gruppe Jazz No 1 EM-Gold in der Kategorie "Künstlerischer Tanz" ein. Und auch der Tanzsportverein Taufkirchen landete bei den kontinentalen Titelkämpfen auf den vorderen Plätzen. Und im Boogie-Woogie waren die Aktiven des TSV Hohenbrunn-Riemerling besonders stark, das Paar Nicola Götzner und Paul Siegl eroberte 2019 die WM-Silbermedaille, Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn holten Bronze.

Auch bei den silbernen Medaillen für vordere Plätze bei deutschen und bayerischen Meisterschaften griffen Tanzsportler beherzt zu, deutsche Titelträger aus dem Landkreis in anderen Sportarten sind etwa Schwimmerin Jazz Lausch aus Aschheim, die Futsal-U 19-Mannschaft des FC Deisenhofen, Snowboarderin Yuna Taniguchi vom FC Aschheim sowie Schwimmer Gregor Bechold, der für die Riemerlinger Haie 2019 gleich drei Titel in seiner Altersklasse gewann.