Geschlossen: die Halle im Sportzentrum an der Zwergerstraße in Neubiberg.

Von Angela Boschert, Neubiberg

Noch schnell ein bisschen sporteln, das liegt vielen vor Weihnachten am Herzen. In Neubiberg stehen Handballer, Kampfsportler und Turner allerdings seit Freitag vor geschlossenen Türen. Wegen eines beziehungsweise mehrerer Wassereinbrüche am Dach der Sporthalle an der Zwergerstraße werde die komplette Halle bis auf Weiteres gesperrt, erfuhren die Abteilungsleiter des TSV am vergangenen Donnerstagabend. Durch die Pfützen bestehe Rutschgefahr, außerdem könnten elektrische Leitungen beeinträchtigt sein und dadurch Gefahr durch Stromschlag bestehen, heißt es. Der Trainingsstopp trifft insbesondere die Wettkampfteams verschiedener Sparten, aber auch der gesamte Freizeitsport ist betroffen.

Wie die neue Leiterin des Neubiberger Bauamts, Bettina Riegg, am Montag erklärte, ist das Hallendach an mehreren Stellen undicht, sodass Wasser in die Halle eindringt. Aufgrund des Wetters sei eine sofortige Reparatur nicht möglich. Man müsse warten, bis der Schnee weggetaut ist und das Ausmaß des Schadens begutachtet werden könne. "Die Reparaturarbeiten erfolgen schnellstmöglich, sind jedoch wetterabhängig", verspricht Riegg. Solange könne auch kein Gymnastikraum geöffnet werden. Über die mögliche Ursache des Wassereinbruchs wie auch über die Kosten gibt es aus dem Rathaus aktuell keine Auskunft.

Für viele Abteilungen des TSV fällt jeglicher Trainingsbetrieb aus

Bei der Handballabteilung des TSV Neubiberg fällt nun für neun Teams aller Altersgruppen jede Woche das Training aus, wie Florian Besel, der Leiter der Spielgemeinschaft erklärt, zu der auch die Handballabteilungen der Vereine aus Brunnthal und Ottobrunn gehören. Glücklicherweise sind erst Anfang Februar wieder Ligaspiele an der Zwergerstraße geplant. Auch die Taekwondo-Abteilung trifft es "richtig hart", wie die stellvertretende Abteilungsleiterin Nathalie Riphaus sagt. Bis auf ein Training in der Montessorischule fallen alle Übungsstunden aus. Die Gürtelprüfung im Breitensportbereich musste bereits in eine eiskalte Halle verlegt werden. Kopfzerbrechen bereitet Riphaus der 13. Neubiberg-Cup, ein großes Nachwuchsturnier. Ob es Anfang März im Sportzentrum an der Zwergerstraße stattfinden kann, ist aktuell offen. Wie auch immer: Ohne Halle können sich die eigenen Teilnehmer weniger gut vorbereiten.

Dieses Problem beschäftigt auch die Badmintonabteilung des TSV. Am ersten Januarwochenende sind die Südostdeutschen Meisterschaften, bei denen sich acht Neubiberger Spieler für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren wollen. Trainingsrückstände gegenüber der Konkurrenz aus Baden-Württemberg und Sachsen drohen. Man verliere schnell den Touch, also das Gefühl, wie fest man an den Ball schlagen muss, um ihn im hintersten Eck des gegnerischen Spielfeldes zu platzieren, erklärt Abteilungsleiter Patrick Fischer. Insbesondere die Jugendmannschaften gerieten bei der Technik in Rückstand, da sie ihr Können noch sehr schnell entwickeln. Die Erwachsenen müssten jetzt in einen Sportcourt ausweichen, das sei sehr teuer. Er wisse nicht, wohin er am 21. und 22. Januar mit dem Heimspiel der Damen- und Herren-Teams in der Regionalliga gehen solle, sagt der Übungsleiter. Diese benötigten große Hallen und einen besonderen Belag.