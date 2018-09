13. September 2018, 22:18 Uhr Sportanlagen Der lange Weg zum eigenen Platz

Der FC Hochbrück ist in seiner 70-jährigen Geschichte fünfmal umgezogen. Das neue Spielfeld an der Ingolstädter Landstraße soll dem Verein zur dauerhaften Heimat werden. Am Samstag wird es mit einem großen Fest eingeweiht

Von Patrik Stäbler, Garching

Sportlich ist diese Saison für den FC Hochbrück bislang, vorsichtig gesagt, suboptimal gelaufen. Erst trennte sich der Verein eine Woche vor dem ersten Punktspiel von seinem Trainer, dann gab es in den ersten drei Partien nur ein Unentschieden und zwei Niederlagen, weshalb der FCH aktuell Tabellenletzter der Kreisklasse 2 ist. Und dennoch dürfte die Stimmung blendend sein, wenn die Hochbrücker Fußballer am Samstag den SV Weißblau-Allianz München empfangen. Denn rund um die Partie findet nicht nur die Feier anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens statt. Sondern der Klub weiht auch seinen neuen Sportplatz an der Ingolstädter Landstraße ein, auf den er so sehnlich und so lange gewartet hat.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt endlich eine eigene Heimat haben", betont Richard Plonner, der seit 2006 Vorsitzender des FC Hochbrück ist - und fast ebenso lange für den Sportplatz gekämpft hat. Dazu muss man wissen, dass der Verein aus dem Garchinger Stadtteil auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblickt, und zwar im Wortsinn. Nicht weniger als fünfmal musste der Klub nach seiner Gründung 1948 umziehen. So fielen die ersten zwei Spielstätten im Ortskern von Hochbrück 1960 und 1966 dem Siedlungsbau zum Opfer. Später residierte der FCH eine Zeitlang auf einer Wiese neben der früheren Kartbahn, ehe er im Garchinger Seestadion und auf dem Bundeswehrgelände an der Ingolstädter Straße vorübergehend eine Heimat fand.

Nirgendwo konnte sich der Verein dauerhaft niederlassen. Und so kam vor rund zehn Jahren die Idee auf, einen Sportplatz an der Ingolstädter Straße zu errichten, südlich des Hochbrücker Ortsparks. Es dauerte jedoch bis 2015, ehe der Stadtrat 550 000 Euro für die Errichtung eines Fußballfeldes samt Flutlicht und Umkleiden bewilligte. Nun sollte alles ganz schnell gehen mit dem Bau.

Doch gerade, als der Verein in Eigenregie loslegen wollte, entschied sich die Stadt auf Anraten der Regierung von Oberbayern, doch lieber selbst als Bauherr aufzutreten. Der Grund: Der geplante Zuschuss vonseiten der Kommune hatte sich als rechtlich problematisch herausgestellt. Durch die Kehrtwende zerschlugen sich die Hoffnungen des Vereins, mit dem vorhandenen Geld nicht nur ein Fußballfeld samt Infrastrukturgebäude zu errichten, sondern gleich auch noch einen zweiten Platz. Ein befreundeter Bauunternehmer hätte das ohne Gewinnabsicht gemacht. So jedoch musste die Stadt das Projekt öffentlich ausschreiben, was zu längeren Verzögerungen führte.

Anfang 2017 waren Feld und Bewässerungsanlage hergerichtet, die Flutlichtmasten standen. "Wenn alles optimal läuft, dann steht der Sportplatz Ende dieses Jahres für den Spielbetrieb bereit", sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) damals. Doch es lief nicht optimal: Denn für das Gebäude, das neben Duschen und Umkleiden auch einen Vereinsraum umfassen sollte, ging in zwei Ausschreibungsrunden kein Angebot ein.

Erst als die Stadt Garching mehrere Firmen direkt anschrieb, schlug ein Unternehmen einen hochwertigen Holzbau vor. Der Haken: Die Kosten lagen bei 1,1 Millionen Euro - mehr als das Dreifache der anvisierten 345 000 Euro. In der Folge ließ sich der Preis immerhin auf 470 000 Euro drücken, zuzüglich 50 000 Euro an Eigenleistungen des Vereins. Die entsprechenden Mehrausgaben segnete der Stadtrat im Oktober ab; danach konnte der Bau endlich beginnen.

Nun sind Fußballplatz und Gebäude also so gut wie fertig; lediglich die Außenanlagen müssen noch hergerichtet werden. Zwar sei in den ersten Wochen seit dem Trainingsbeginn im Juli mitunter das Flutlicht ausgefallen und auch auf Warmwasser mussten die Kicker ab und an verzichten, wie Richard Plonner sagt. "Aber das sind nur Kleinigkeiten." Viel lieber spricht der Vereinschef darüber, dass man dank des neuen Platzes bereits etliche Zugänge für die drei Männer-Mannschaften des FCH gewinnen konnte.

Nun soll alsbald auch wieder eine eigene Jugend aufgebaut werden, die derzeit fehlt. Gerade mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen hofft der Verein, dass zwischen der Hochbrücker Siedlung und dem Sportplatz noch ein beleuchteter Fuß- und Radweg gebaut wird. Die Mittel hierfür seien im Haushalt der Stadt Garching eingeplant, sagt Bauamtsleiter Klaus Zettl. Nächstes Jahr soll es mit der Errichtung losgehen.

Anders sieht es beim zweiten, ungleich größeren Wunsch des FC Hochbrück aus - nämlich dem nach einem zweiten Fußballfeld auf dem Areal. Hierfür sei im Haushalt kein Geld vorgesehen, sagt Bauamtsleiter Zettl. "Aktuell hat der Verein drei Mannschaften, sodass wir davon ausgehen, dass ein Platz reichen sollte." Richard Plonner hingegen argumentiert, dass sein Klub mit Blick auf künftige Jugendteams ein zweites Feld brauche - "auch damit der vordere Platz in einem guten Zustand bleibt". Wobei der Klubchef nur zu gut weiß, dass es auch bei diesem Wunsch einen langen Atem braucht. "Ein bisschen Arbeit", sagt Plonner und grinst, "muss ich ja auch noch meinen Nachfolgern lassen".

Der FC Hochbrück feiert an diesem Samstag sein 70-jähriges Bestehen sowie die Einweihung des neuen Sportplatzes an der Ingolstädter Straße 99. Los geht es um 12 Uhr mit einem Freundschaftskick zwischen der zweiten und der Senioren-Mannschaft des FC Hochbrück; um 15.30 Uhr folgt das Ligamatch des Kreisklassenteams gegen den SV Weißblau-Allianz München. Zwischen den zwei Spielen sind um 14 Uhr Eröffnungsreden und Ehrungen angesetzt. Nach dem Abpfiff wird im Festzelt weiter gefeiert.