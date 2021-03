Von Julius Baumeister und Magdalena Scheck

Lange war es ruhig auf den Sportplätzen im Landkreis, seit einigen Tagen aber füllen sie sich langsam wieder mit Leben. "Bei uns sind die Kids schon am vergangenen Mittwoch auf die Plätze zurückgekehrt," sagt Nikolai Dlugi vom TSV Grünwald. Seit dem 8. März ist Sport in Gruppen zumindest unter freiem Himmel teilweise wieder möglich. Wie groß die Gruppen sein dürfen, ist abhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz.

Während bei Inzidenzwerten unterhalb der 50er-Marke Sportgruppen von bis zu zehn erwachsenen Personen möglich ist, dürfen sich bei einer Spanne zwischen 50 und 100 nur fünf Personen aus zwei Haushalten zusammentun. Das macht den Sport für Erwachsene bei einem derzeitigen Inzidenzwert von weit über 50 im Landkreis für die Vereine kaum realisierbar, wie Dlugi sagt.

Anders sieht das für die ganz jungen Sportler aus. Bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren dürfen sich als Gruppe zusammenfinden, sofern sie die Hygienevorgaben einhalten können. Für die Kinder bedeutet dies das lang ersehnte Ende einer fast sportfreien Zeit - für die Vereine aufwendige Planung. Auch beim TSV Grünwald mussten daher neue Trainingspläne erstellt und die unterschiedlichen Plätze für die jeweiligen Gruppen reserviert werden. Gestartet wird zunächst mit Kindern unter 14 Jahren, aus den Sportarten Hockey und Fußball. In dieser Woche wird es zusätzlich wohl auch die Fechter ins Freie ziehen. "Das ist aber fast ein Einzeltraining."

Detailansicht öffnen Hockeytrainerin Amelie von Borries (rechts) beobachtet ganz genau die Bewegungen der Nachwuchskräfte beim TSV Grünwald. Der Verein hat den Vorteil, auf sehr großzügigen Plätzen trainieren zu können, auf denen die Kinder und Jugendliche die Abstände einhalten können. (Foto: Claus Schunk)

Was die Umsetzung der Hygienevorgaben angeht, besonders das ständige Einhalten des 1,50-Meter-Abstands, könne man sich auf die Kinder verlassen, sagt Dlugi. "Das kennen die Kinder aus dem vergangen Frühjahr und Sommer noch, als es bei uns ja ähnliche Regelungen gab. Aber auch aus den Schulen", so der Geschäftsführer. Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird das Training in den nächsten Wochen allerdings eine Art Zirkeltraining sein. "Wir haben ein Stationstraining konzipiert, so dass die Abstände auch eingehalten werden können. Ein richtiges Fußball- oder Hockeyspiel ist zunächst natürlich gar nicht möglich." Die große Anlage des TSV Grünwald habe außerdem einen entscheidenden Vorteil gegenüber kleineren Vereinen, die weniger Fläche zur Verfügung hätten, auf denen sich die Kinder entsprechend verteilen können; zusätzlich hätte man fast 100 Trainer.

Hans Gruber wirkt als Vorstand des TSV Sauerlach resigniert. Er habe alles versucht und dennoch seien die Vorgaben des Landes in Sauerlach nicht umsetzbar. Als kleiner Verein, der auf die Hilfe der ehrenamtlichen Trainer und Eltern angewiesen ist, sei es nicht realisierbar, den Kindern ihren so ersehnten Sport zu ermöglichen. "Das Einhalten der Hygienekonzepte ist ein so hoher Aufwand, dass wir das alleine nicht stemmen können." Dafür benötige man in Sauerlach auch die Hilfe der Eltern, allerdings seien nur zwei Betreuer für eine Gruppe von 20 Kindern zulässig, was zusätzliche helfende Hände ausschließe, so Gruber. Er selbst fühle sich von der Politik im Stich gelassen. "Ich bekomme ein Schreiben, in dem so viele Vorgaben aufgeführt werden, die in der Praxis kaum umsetzbar sind, und ich soll es dann richten."

Sport zu fünft Vergangene Woche waren es noch zehn, seit dem Wochenende sind es nur noch fünf Personen, die sich zum gemeinsamen Sport draußen treffen dürfen. Bei den klassischen Mannschaftssportarten bleiben da nicht viele übrig, in denen wirklich gemeinsam trainieren werden kann. Basketball würde gehen, da reicht eine Handvoll Leute, um ein Team zu bilden. Geübt werden kann aber, solange die Inzidenz die 50er-Marke überschreitet, nur ohne Gegner, ansonsten wären wieder doppelt so viele Sportler unter den Körben. Im Fußball ist man bei voller Spielerzahl ganz weit von diesen Vorgaben entfernt, auch Volleyballer brauchen sechs Leute, Handballer sieben. Es sei denn, man begnügt sich mit Beachvolleyball. Dann kann sogar einer immer Pause machen. Was also bleibt, wenn Individualsportarten wie Joggen, Radfahren oder Walken nach einem Jahr Pandemie langweilig geworden sind und das einsame Sporteln aufs Gemüt schlägt? Ein klassisches Fünferteam ist der Rudervierer mit Steuermann. Tischtennis-Rundlauf ginge auch mit fünf Spielern. Die vier mal hundert Meter Staffel wäre auch okay. Der Fünfte kann ja die Zeit stoppen. Das lässt sich prima auf vier mal vierhundert Meter ausdehnen. Was auch noch ginge, wäre Rhythmische Sportgymnastik. In dieser Sportart gibt es tatsächlich auch bei Olympia einen Teamwettbewerb, die Gruppen bestehen exakt aus fünf Gymnastinnen, die gleichzeitig Kunststücke mit allerlei Sport-Handgeräte wie Keulen, Reifen und sogar Bällen vollführen. Wem in dem Zusammenhang das Synchronschwimmen in der Gruppe einfällt, dem sei gesagt: Das wiederum geht nicht. Diese Teams bestehen aus acht. hilb

In der Reitschule in Grasbrunn unterrichtet Katja Burghard ihre Schüler aktuell ohnehin nur einzeln, was eine Koordination und das Einhalten der Hygienevorgaben erleichtern. Der Grund dafür ist allerdings ein anderer. Denn auch wenn die Abstände gut eingehalten werden könnten, so seien die Kinder nach all der langen Zeit nicht mehr ganz so sattelfest, meint Burghard. Um ihren Reitschülern die nötige Sicherheit zu geben und individueller auf sie einzugehen, bietet sie seit vergangener Woche Einzelunterricht an. Normalerweise unterrichtet die Reitlehrerin hauptsächlich Kinder und Jugendliche in Gruppen von vier bis sechs Personen, hin und wieder seien aber auch erwachsene Schüler dabei. 60 bis 70 Schüler kommen pro Woche zum Reitstall, die Freude, ihnen die Nähe zu den Pferden nun wieder ermöglichen zu können, ist bei Burghard groß. "Wir alle müssen zu jedem Menschen Abstand halten. Da freuen sich besonders die Kinder, wenn sie zumindest die Ponys wieder umarmen und ihre Nähe spüren dürfen." Doch auch Burghard darf nur unter freiem Himmel unterrichten.

Während in Grasbrunn zumindest bei gutem Wetter seit einigen Tagen geritten wird, laufen die letzten Vorbereitungen beim TC Aschheim auf Hochtouren. Bisher ist nur ein Allwetterplatz bespielbar, den die Mitglieder seit vergangener Woche über ein Buchungssystem online für sich reservieren können. "Schon nach zwei Tagen war der Platz für den Rest der Woche weitestgehend ausgebucht", sagt Vorsitzender Roman Bartz. Deshalb startet nun die Instandsetzung der übrigen Plätze - zwei Wochen früher als üblich. "Spätestens am Osterwochenende wollen wir unsere Sandplätze aufmachen", so Barzt.