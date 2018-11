13. November 2018, 21:46 Uhr Sport im Landkreis Tennis ist wieder im Trend

In Ottobrunn hat sich ein dritter Verein gegründet. Er will vor allem Familien und kleinere Kinder ansprechen

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Stars wie Angelique Kerber, Julia Görges und der in Ottobrunn lebenden Philipp Kohlschreiber haben dem Tennissport in Deutschland wieder Rückenwind gegeben. Zwar liegt man noch meilenweit hinter den großen Boomjahren der Achtziger- und Neunzigerjahre zurück, als Boris Becker und Steffi Graf für volle Wartelisten in den Vereinen und ausgebuchte Courts im ganzen Land sorgten. Aber der Trend geht wieder hin zum ehemals "weißen Sport". Auch im Landkreis, wo sich jetzt sogar ein nagelneuer Klub gegründet hat: Der TC Ottobrunn wurde kurz vor dem Start der Hallensaison aus der Taufe gehoben. Und hat innerhalb weniger Wochen auch bereits mehr als 50 Mitglieder.

Nicole Hesse, Gründungsmitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ist noch immer voller Euphorie, was den jungen Klub angeht: "Es macht total Spaß mitzumachen und zu sehen, wie sich alles entwickelt", sagt sie und erläutert die Gründe, warum sie und ihre Mitstreiter die Existenz eines zusätzlichen Tennisvereins auf Ottobrunner Flur für notwendig erachteten: "Wir wollten einen Verein, der sich vor allem für Familien und die Gemeinschaft der Mitglieder stark macht." Und man wollte kleineren Kindern eine Alternative bieten, schließlich sei die Tennisabteilung des TSV Neubiberg/Ottobrunn, die ihre Anlage an der Jahnstraße hat, stark überlaufen. Und der TC Schwalbe, mit dem sich der neue Klub künftig die Sperk-Plätze hinter dem Phönixbad teilen wird, lege den Fokus mehr auf die älteren Kinder und Erwachsene. "Und weil wir fanden, dass da in Ottobrunn durchaus eine Lücke besteht, haben wir uns mit ein paar anderen Familien zusammengetan und sind diesen Schritt gegangen", sagt Hesse.

Als Kooperationspartner wurde die Tennisschule "Tennishoch4" gewonnen, die ihren Sitz in Ottobrunn hat und die Trainingsgruppen organisiert. Über den Winter wird das Training in den Hallen von Sport Sperk an der Otto-Hahn-Straße in Hohenbrunn-Riemerling stattfinden. Dort muss man sich allerdings die geringeren Kapazitäten mit den beiden anderen Vereinen teilen. Nicole Hesse sieht darin kein Problem: "Wir gehen das ganz locker an, ich hoffe, dass wir eine friedliche Koexistenz mit den anderen haben werden." Bislang gebe es jedenfalls keinerlei Ressentiments.

Zum Tag der offenen Tür im Oktober kamen mehr als 70 Interessenten, für die Gründer des neuen Vereins ein weiteres Zeichen dafür, dass sie womöglich schon kommende Sommersaison diverse Mannschaften in den Spielbetrieb entsenden können. Man möchte aber nicht nur Mannschaftsspieler, sondern auch solche Sportler ansprechen, die Spielpartner suchen oder einfach ihre Fähigkeiten verbessern wollen.

Nähere Informationen zum Tennisclub Ottobrunn gibt es unter der Mailadresse info@tcottobrunn.de.