14. Februar 2019, 22:15 Uhr Sport Hellwach beim Nachtslalom

Der Skinachwuchs im Landkreis München hat den Dreh raus. Das hat sich bei dem von TSV Unterhaching und TSV Ottobrunn veranstalteten Nachtslalom am Sonnenbichl in Bad Wiessee gezeigt, dem dritten Rennen der Landkreiscup-Serie, bei dem 188 Skisportler aus dem Münchner Umland starteten. Die Tagesbestzeit bei den Frauen und Mädchen fuhr Victoria Neumann vom SC Kirchheim in der Gruppe Jugend U16 mit einer Zeit von 38,34 Sekunden. Leo Pasel (U16) vom Race Team Wiedeck absolvierte als schnellster männlicher Teilnehmer mit 34,95 Sekunden den Slalomparcours.