Die Stiftung der Kreissparkasse für den Landkreis München lässt gemeinnützige Organisationen auch während der Corona-Pandemie nicht im Regen stehen. Einzige Besonderheit: Die sonst übliche Übergabeveranstaltung, zu der der Stiftungsvorstand unter Vorsitz von Landrat Christoph Göbel die Empfänger der Ausschüttungen einlädt, findet heuer nicht statt. Insgesamt hat die Kreissparkassenstiftung seit Mitte Mai mehr als 40 000 Euro ausgeschüttet. Folgende acht Projekte im Landkreis München wurden mit dem Betrag ermöglicht: Die Musikschule Oberhaching kann in Kooperation mit der örtlichen Grundschule eine Bläserklasse gründen. Für den Erwerb der benötigten Leihinstrumente wurden 8000 Euro von der Stiftung übernommen.

Dem Verein Alpines Rettungswesen ermöglicht die Stiftung mit 7500 Euro für sein Projekt "Schüler gegen den plötzlichen Herztod", Trainingsgeräte für Erste-Hilfe-Kurse an Schulen anzuschaffen. Für die 52. Schäftlarner Konzerte gibt es 6400 Euro, für das Leonhardi-Ensemble in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und dessen Konzert-Highlight, die Aufführung der Carmina Burana von Carl Orff, 5000 Euro. Für das Theaterstück "Spurensuche 2.0" durfte die Bürgerstiftung Haar 5000 Euro in Empfang nehmen. Das Projekt, das vom Ernst-Mach-Gymnasium unter Beteiligung der Mittelschule Haar, der Gemeinde Haar und des Klinikums Haar geleitet wird, setzt sich mit den Euthanasie-Verbrechen der Nazis in Haar zwischen 1939 und 1945 auseinander.

Für die "Starke Kinder Kiste" gibt es 5000 Euro, sie ermöglicht Erziehern im Kindergarten ein Präventionsprogramm zum Schutz vor sexuellem Missbrauch. Gerade für kleine Einrichtungen sei die mit spielerischem Veranschaulichungsmaterial gefüllte Kiste unerschwinglich, heißt es von der Stiftung. Das Projekt "Lesefüchse" der Arbeiterwohlfahrt für Leseecken in Ganztagseinrichtungen gibt es 3000 Euro von der Stiftung und die Ayinger Gmoa-Kultur kann sich über 1000 Euro für die neun Aufführungen des neuen Theaterstücks von Marcus Everding im Herbst freuen.

Alle Förderungen sind nach Auskunft der Stiftung in der anhaltenden niedrigen Zinsphase nur möglich, da die Sparkasse ihre Stiftung mit Spenden unterstützt. Gemeinnützige Institutionen aus dem Landkreis können sich um Mittel bewerben unter www.kskmse.de/stiftungen.