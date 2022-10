Von Stefan Galler und Iris Hilberth, Unterhaching

Ziemlich genau zwei Jahre und drei Monate ist es her, da herrschte Feierstimmung in der Geschäftsstelle der Spielvereinigung Unterhaching. Aber nicht, weil man gerade einen besonders spektakulären Sieg auf dem grünen Rasen erstritten hätte. Vielmehr hatte man gerade den Kampf um den grünen Rasen für sich entschieden: Der Verein einigte sich mit der Gemeinde auf den Kauf des Stadions am Sportpark, als Ablösesumme, um im Fachjargon zu bleiben, wurden 3,3 Millionen Euro ausgehandelt. Seither gingen viele in Unterhaching davon aus, dass die Sportstätte nun dem Verein gehört. Sogar in Wikipedia ist dieser Besitzerwechsel nachzulesen. Doch das stimmt nicht.