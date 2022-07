Fußball-Regionalligist Spielvereinigung Unterhaching wird künftig allen Kindern bis 14 Jahren freien Eintritt zu den Heimspielen der ersten Mannschaft gewähren. Bislang waren lediglich junge Zuschauer bis zum siebten Lebensjahr umsonst ins Sportparkstadion gekommen. Damit möchte der Verein in den aktuellen Krisenzeiten jungen Fans "ein kostengünstiges Stadionerlebnis" ermöglichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit setzt die SpVgg die Vorgabe von Präsident Manfred Schwabl um, nah an den Fans zu sein und sich von den großen Profivereinen abzugrenzen. Um ohne Eintritt ins Stadion zu gelangen, muss man sich die nach dem Klubmaskottchen benannte Fonsi-Kinderjahreskarte für die Osttribüne auf der Klubhomepage www.spvggunterhaching.de ausdrucken. Es herrscht freie Platzwahl, wobei Personen mit Jahreskarten/Platzkarten Vorrang haben. Für die Alterskontrolle muss ein Schülerausweis mitgenommen werden. Wer dem Team treu bleibt, genießt weitere Vorteile: Für acht besuchte Heimspiele bekommt man einen 19,25 Prozent Rabattgutschein für den Fanshop, für 15 Heimspiele erhält man einen limitierten Fanschal und für 19 Fonsi-Sticker kann man bei einem Fest mit der ersten Mannschaft dabei sein. Das erste Saisonheimspiel bestreitet Haching diesen Samstag, 14 Uhr, gegen Illertissen.