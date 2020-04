Auch beim Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching ruht aus Corona-Gründen derzeit weitgehend der Ball. Die Profimannschaft hat zwar in Kleingruppen das Training wieder aufgenommen, dennoch ist weiterhin völlig unklar wann und ob überhaupt der Spielbetrieb in dieser Saison noch einmal aufgenommen wird. Womöglich wird das erst auf einem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Mai entschieden.

Wie andere Unternehmen fehlt es dem Klub an Einnahmen, weshalb sich die Angestellten nun zu einer solidarischen Aktion entschlossen haben: "Wir wollen niemanden in Kurzarbeit schicken, deshalb haben sich alle 81 Festangestellten bereit erklärt, auf 25 Prozent ihres Aprilgehaltes zu verzichten", teilte Präsident Manfred Schwabl in einer Presserunde via Skype mit. "Wir sind der Meinung, dass der Staat gerade wichtigere und größere Aufgaben hat, als einem Profifußballverein unter die Arme zu greifen. Da sollten jetzt andere Branchen den Vortritt haben", so Schwabl.

Durch diesen Schritt ließen sich zwischen 75 000 und 100 000 Euro einsparen, so der SpVgg-Chef, der am Samstag seinen 54. Geburtstag feierte. "Mein Megagehalt schlägt mit 90 Prozent zu Buche", witzelte Schwabl, der sich selbst ebenso wie sämtliche Spieler des Profikaders, die Angestellten in Geschäftsstelle, Gaststätte, Nachwuchsleistungszentrum und Gesundheitszentrum der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA zum Gehaltsverzicht bekannt habe. Der Aufsichtsrat verzichtet zudem auf seine Aufwandsentschädigung in diesem Jahr. "Natürlich ziehe ich da mit", so Schwabl, der sich als stolz bezeichnete, "einem solchen Verein vorzustehen". Was die Mannschaft anbelangt, sei ihm ein integrer Charakter lieber als Spieler, die nur auf den eigenen Vorteil aus seien. "Charakter geht bei uns vor Qualität, da nehme ich gerne mal eine Flanke hinters Tor oder eine missglückte Grätsche in Kauf", so der Präsident.

Wirtshaus aus Sportpark liefert gut bürgerliche Speisen

Weiterhin setzt der Klub alle Hebel in Bewegung, um sich nach Kräften über Wasser zu halten. Beispiel Gaststätte: An ausgewählten Tagen bietet das Wirtshaus am Sportpark eine Reihe gut bürgerlicher Speisen zum Abholen oder Liefern an. "Bei den ersten drei Öffnungstagen wurden unsere Erwartungen jeweils deutlich übertroffen. Wir haben immer über 200 Essen pro Tag verkauft", sagt Schwabl. Das sei weniger "ein Versuch, reich zu werden", als eher "Service für die Stammkunden". Die Gerichte werden zu jenen Preisen verkauft, die sie auch in der Gaststätte kosten.

Schwabl hofft darauf, dass derlei Aktionen schon bald der Vergangenheit angehören und in der dritten Liga demnächst der Ball wieder rollen kann. Denn eines macht der SpVgg-Präsident unmissverständlich klar: Nur weil sein Team auf dem dritten Tabellenplatz liegt, will er nicht, dass die Saison abgebrochen wird und Haching dadurch womöglich dem aktuellen Stand zufolge in die zweite Liga aufsteigt. "Wenn wir eine ehrliche Tabelle wollen, dann sollte alles versucht werden, diese Saison zu Ende zu spielen."