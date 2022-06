Nach vielen Jahren als Kreisvolksmusikpfleger hat Hans Lederwascher dieses Ehrenamt 2016 im Alter von 80 Jahren abgegeben. Das heißt aber nicht, dass der gebürtige Argeter, der schon lange in Kirchheim lebt, sich seither aus dem musikalischen Leben zurückgezogen hätte. Im Gegenteil: Hans Lederwascher, der viele Instrumente spielt, besonders gern aber die Geige, konzertierte mit Leidenschaft weiter - wenn ihn und sein Ensemble nicht gerade die Corona-Pandemie stoppte. Am Freitag, 1. Juli, wird die Spielmusik Lederwascher im Gymnasium Kirchheim nun einen musikalischen Abend gestalten, der Ludwig van Beethoven gewidmet ist: Es ist der Nachholtermin für ein Konzert, das bereits 2020 stattfinden hätte sollen - da wäre der 250. Geburtstag von Beethoven gewesen. Bekanntlich kam die Pandemie dazwischen.

Unter dem Motto "Freude schöner Götterfunken" werden Chorwerke, Tänze, symphonische Ausschnitte sowie Arien und Duette erklingen, alle natürlich aus der Feder des großen Komponisten Beethoven. Das Programm präsentieren mit der Spielmusik Lederwascher die Sopranistin Elisabeth Artmeier, der Bariton Torsten Frisch, Tim Tzschaschel am Klavier und der Männergesangverein Heimstetten. Durchs Programm führt die Kirchheimer Kulturreferentin Kathi Ruf. Karten im Vorverkauf gibt es am Ort beim Bücherwurm Heimstetten, online über www.reservix.de, telefonisch über die Reservix-Hotline 01806 700 733 und Restkarten an der Abendkasse. Durch die Baustelle in der Heimstettner Straße ist das Gymnasium Kirchheim nur über die Räterstraße in Heimstetten erreichbar.