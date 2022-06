Von Annette Jäger, Gräfelfing

Das Badminton-Training am Mittwochabend in der Turnhalle der Grundschule Gräfelfing wäre noch eine wichtige Trainingseinheit gewesen. Jessica Voigt war gesetzte Teilnehmerin in der Badminton-Mannschaft für die nationalen Spiele der Special Olympics im Juni in Berlin. Dann kam ihr eine Schulterverletzung dazwischen. Jetzt sitzt sie auf der Bank und kann nur zuschauen. In Berlin wird sie nicht teilnehmen können und damit auch nicht ein Jahr später an den internationalen Spielen, den Special Olympic World Games 2023, die ebenfalls in der Hauptstadt stattfinden. Denn jetzt in Berlin müsste man sich dafür qualifizieren. Für Jessica Voigt platzt damit ein kleiner Traum.

Ihr Verlobter Vincenzo Ventrella hingegen darf den Traum weiterleben. Er spielt Basketball in einem Sportangebot der "Offenen Behindertenarbeit - evangelisch in der Region München" (OBA) und fährt im Juni mit nach Berlin. Er hofft auf die Qualifikation seiner Mannschaft für die World Games 2023, die olympischen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, bei denen mehr als 20 Sportarten vertreten sein werden. Für das Paar sind die Sportereignisse und Sport überhaupt von großer Bedeutung. Jessica Voigt, 39 Jahre, hat eine Lernbehinderung, Vincenzo Ventrella, 53 Jahre, eine geistige. Der Sport ist für beide ein wichtiger Freizeitfaktor. Dabei treffen sie Freunde, haben Spaß, behaupten sich, feiern gemeinsame Erfolge.

Wenn Vincenzo, der im Freundeskreis Vinci genannt wird, vom Sport redet, leuchten seine Augen, "Sport ist mein Leben", sagt er, Sport mache ihn glücklich. Im Basketball spielt er "Rechts- und Linksaußen und Sturm - alle Positionen". Er sei der Kapitän der Mannschaft. Fußball spielt er auch und für sich selbst macht er Gymnastik und Hanteltraining. Dabei muss er gut auf sich achten. Viel trinken ist wichtig und bei Sonne eine Kappe aufsetzen, denn er hat epileptische Anfälle. Jetzt ist er aber medikamentös gut eingestellt und hatte schon lange keinen Zwischenfall mehr, wie er erzählt.

Dass sie ihre Sportart an ihrem Wohnort im örtlichen Verein trainieren können, ist für Menschen ohne Behinderung eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen mit Handicap wie Jessica Voigt ist es eine Besonderheit, dass das Badmintontraining unter dem Dach des TSV in Gräfelfing stattfindet. Es ist ein Schritt in Richtung Inklusion. Ein Sportangebot vor der Haustür wahrnehmen zu können, bedeutet ein Stück Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, meint Jens Fülle von der OBA. Darum geht es bei der Inklusion. Menschen mit Behinderung machen einfach überall mit. Die Realität ist aber häufig noch eine andere. Für Menschen mit Behinderung gibt es meist spezielle Sportangebote in speziellen Einrichtungen, die meist nicht vor der Haustür zu finden sind. Vincenzo Ventrella fährt zum Basketballspielen nach Großhadern; bevor Badminton in Gräfelfing angeboten wurde, ist Jessica Voigt bis nach Feldmoching zum Training gefahren.

Der Landkreis beherbergt Athleten aus Papua-Neuguinea, Neuseeland und Gibraltar

Am liebsten würde die OBA noch mehr ihrer Sportgruppen in die örtlichen Vereine integrieren, um zu mehr Inklusion zu gelangen, sagt Fülle. Damit rücken die Special Olympics World Games 2023 in den Fokus. Die Spiele gelten als das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Große Hoffnung liegt dabei auf dem Host-Town-Konzept: 216 Kommunen in Deutschland nehmen an den vier Tagen vor den Spielen in Berlin Athleten und deren Angehörige als Gastgeber auf und wollen so Begegnungen fördern von Menschen mit und ohne Behinderung. Der Landkreis München zählt mit den Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Garching, Ismaning, Unterföhring, Oberhaching und Taufkirchen zu den Gastgeber-Kommunen. Internationale Delegationen aus der ganzen Welt werden erwartet. Jetzt steht auch fest, welche davon zu Besuch in den Landkreis kommen: Die Delegation aus Papua-Neuguinea mit 51 Personen wird in Gräfelfing und Planegg zu Gast sein; nach Garching, Ismaning und Unterföhring kommt die Delegation aus Neuseeland mit 64 Personen und in Oberhaching und Taufkirchen wird die Delegation aus Gibraltar mit 45 Personen erwartet.

Von dem olympischen Sportereignis könnten Impulse ausgehen, Menschen mit Behinderung die Türen zu den Vereinen zu öffnen. So erhoffen es sich jene, die in der Behindertenarbeit haupt- oder ehrenamtlich aktiv sind. Sport habe das Zeug dazu, sagt Fülle, der als Trainer mit nach Berlin fahren wird: "Sport vereint." Gerade wenn die Leistungsunterschiede zwischen den Sportlern mit und ohne Einschränkung nicht zu groß seien, könne sich ein Miteinander entfalten, bei dem die Behinderung plötzlich völlig in den Hintergrund trete. Außerdem kann ein inklusives Sportangebot im Verein auch eine Chance für Menschen ohne Behinderung sein, die Einsteiger sind und denen das übliche Sportangebot im Verein zu leistungs- und wettkampforientiert ist, sagt Fülle. Der Spaß muss beim Sport im Vordergrund stehen, betont Ventrella. Er hat selbst mal beim Vereinsfußball mitgemacht und schnell wieder aufgehört, es sei ihm "zu streng" gewesen. Damit ist er sicher nicht allein.

Der TSV Gräfelfing ist ein Vorzeigeverein, was die Inklusion angeht

Was Inklusion im Sport angeht, sei der TSV Gräfelfing ein "Vorzeigeverein", sagt Fülle. Der TSV hat seit 2020 eine Inklusionsbeauftragte, die sich für Chancengleichheit einsetzt und damit Ansprechpartnerin nicht für Menschen mit und ohne Behinderung ist, sondern auch für andere Gruppen, die oft am Rand der Gesellschaft stehen, etwa geflüchtete Menschen oder junge Menschen aus Einwandererfamilien. Unter dem Dach des TSV ist der Sport zum Teil schon inklusiv: Zum Sportangebot "Spiel und Sport" am Mittwochabend, das früher bei der Sportgemeinschaft der OBA zuhause war und inzwischen nach Gräfelfing umgezogen ist, wie auch zum Badminton-Angebot sind alle willkommen, mit und ohne Einschränkung. Die OBA hat auch schon einzelne Sportler in die Vereine vermittelt, zum Beispiel in die Leichtathletik-Abteilung in Gräfelfing wie auch in die Tennis-Abteilung.

Wenn die 26-köpfige Sportlerriege der OBA unter der Leitung von Jens Fülle im Juni in den ICE nach Berlin steigt, um zu den nationalen Special Olympics fahren, wird Vincenzo Ventrella dabei sein und auch Jessica Voigt, trotz Verletzung: Sie setzt auf das olympische Credo "Dabei sein ist alles" und fährt als Coach mit. Jessica Vogt wird ihre Mannschaft anfeuern, aufbauen und motivieren, eben alles, was es braucht, um einen Medaillenplatz zu sichern. Auf einen solchen hofft Ventrella im Basketball, denn er will unbedingt 2023 in Berlin dabei sein. Im Sport kommt man immer eine Stufe weiter, meint er. "Irgendwann kommt die Weltmeisterschaft."