Bei der Haarer SPD übernehmen zwei Neue das Ruder. Der 19-jährige Raul Würfl und die 50 Jahre alte Sabine Getz bilden die neue Doppelspitze im Ortsverband. Ihr Vorgänger Mark Brassinga hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegt. Die personelle Neuaufstellung erfolgte auf der ersten Mitgliederversammlung des Jahres. Beide neuen Vorsitzenden waren zuvor Beisitzer im Vorstand und wurden jeweils mit 94 Prozent der Stimmen gewählt.

Würfl und Getz stehen erst einmal für ein Jahr an der Spitze. Der 2022 gewählte Vorstand bleibt ansonsten im Amt. Der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagskandidat Florian Schardt sagte vor den Parteifreunden in Haar und zu Beginn des Wahljahres in Bayern: "Ich freue mich, mit den Mitglieder vor Ort wie hier in Haar den Wahlkampf zu bestreiten."

Raul Würfl ist seit 2018 Mitglied in der SPD und arbeitet als Angestellter in der Geschäftsstelle der Landespartei. Sabine Getz trat erst 2021 in die SPD ein. Sie leitet eine Kindertagesstätte in München und ist als Elternberaterin und psychologische Beraterin tätig. Ehrenamtlich engagiert sie sich beim Bayerischen Roten Kreuz, beim Verein "Gegen Vergessen, für Demokratie" sowie im Verband Kita-Fachkräfte Bayern. Würfl sagte bei seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden: "Wir brauchen Konzepte für ein soziales und klimafreundliches Haar."

Eine solidarische Gesellschaft sei möglich, mit dieser Überzeugung sei er politisch geworden. Die Haarer Sozialdemokraten hätten dafür in der Vergangenheit viel getan und die richtigen Grundwerte für die Zukunft. Getz will sich besonders für die Debattenkultur am Ort einsetzen. "Sich aktiv einbringen, miteinander diskutieren und Forderungen und Ideen zu entwickeln - das möchte ich in Haar weiter voranbringen."

Mark Brassinga hatte den SPD-Ortsverein zu einem schwierigen Zeitpunkt kurz nach der Schlappe bei der Kommunalwahl 2020 übernommen, als die SPD das Bürgermeisteramt verlor und auch ihre Position als stärkste politische Kraft am Ort. Die neuen Vorsitzenden würdigten Brassingas Arbeit, die er in der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen geleistet habe. Den Vorstand komplettieren jetzt Matthias Salvermoser als stellvertretender Vorsitzender, Eva Genseleiter als Schriftführerin und Peter Schießl als Kassier. Peter Bock, Carsten Dieckmann, Peter König, Apostolos Kotsis, Barbara Lösch und Sarah Schottlaender bleiben Beisitzer.