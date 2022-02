Die SPD München-Land hat sich Gedanken darüber gemacht, mit welchen politischen Maßnahmen man den stark gestiegenen Energiepreisen entgegenwirken und damit die Bürger entlasten könnte. Der Ansatz der Bundesregierung, den Strompreis-Aufschlag zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) spätestens 2023 zu streichen, sei richtig, führe aber nicht weit genug, so der Kreisvorsitzende Florian Schardt. Zusätzlich fordern er und die Genossen aus dem Landkreis eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom, Heizöl, Gas und Benzin. Dabei sei sicherzustellen, dass die Entlastung an die privaten Haushalte weitergegeben werde.

Mit der Positionierung wolle man klarstellen, dass "wir ein Mammutprojekt wie die Energiewende nur schaffen, wenn die Gesellschaft beisammen bleibt", sagt Schardt. Dabei sei es die Aufgabe der SPD, "Anwalt derer zu sein, die höhere Kosten nicht einfach aus dem Ärmel schütteln können beziehungsweise relativ zu ihrem Einkommen weit überproportional belastet werden".

Ob die hohen Energiepreise nur vorübergehend und an gestörte Lieferketten und geopolitische Risiken geknüpft sind, werde sich zeigen, so der Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten. "Jedenfalls braucht es jetzt kurzfristig eine pragmatische Lösung." Diese könne auch zeitlich befristet sein und rückgängig gemacht werden, sobald sich die Situation entspanne. Die Kreis-SPD stellt jedoch grundsätzlich zur Diskussion, ob parallel zum politisch gewollten Anstieg der CO₂-Steuer die Mehrwertsteuer auf Strom und Heizung nicht grundsätzlich mit dem niedrigeren Satz von sieben Prozent festgelegt werden sollte. Die Umsatzsteuer beläuft sich auf 19 Prozent, eine Ausnahme bilden "wichtige Güter des täglichen Bedarfs", die mit sieben Prozent besteuert werden. "Was jedoch darunter fällt, ist nicht immer eindeutig nachzuvollziehen", sagt Schardt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Montag ins Spiel gebracht, die EEG-Umlage "schon in ganz wenigen Wochen" abzuschaffen und die durch hohe Energiekosten belasteten Bürgern durch Erleichterungen, etwa bei der Einkommensteuer, zu unterstützen.