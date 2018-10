19. Oktober 2018, 21:58 Uhr SPD Bruch mit der Bundespartei

Haars Fraktionschef Alexander Zill tritt aus der SPD aus - und bleibt im Amt

Einer der profiliertesten Köpfe der Haarer SPD hat seiner Partei den Rücken gekehrt. Wie Alexander Zill, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat am Freitag mitteilte, ist er bereits Anfang des Monats wegen Differenzen mit der Linie der Bundespartei aus der SPD ausgetreten. Ausdrücklich betont Zill aber, dass er dem Ortsverein und der SPD in Haar weiter verbunden bleiben will. Er werde mit voller Rückendeckung seiner Kollegen weiter als Fraktionschef im Rathaus arbeiten, sagt Zill. Er wolle künftig "sozialdemokratische Arbeit machen, ohne Parteimitglied zu sein".

Zur Begründung seines Schritts führt Zill an, dass er bei den Regierungsverantwortlichen und in den Spitzengremien der Sozialdemokraten seit längerem eine klare Haltung zu vielen Themen und politischen Anstand vermisse. Die Art, wie im Sommer über die Flüchtlingsfrage gesprochen worden sei, die Causa Maaßen oder die Diesel-Entscheidung der SPD hätten ihn zu dem Schritt bewogen. "Es war ein Prozess. In Berlin passieren Dinge, die nicht zu vermitteln sind und hinter denen ich nicht stehen kann. Deshalb habe ich den Zwiespalt jetzt aufgelöst."

Seine Mitgliedsbeiträge will Zill, der eine Zahnarztpraxis in Pfaffenhofen führt, künftig dem Haarer Ortsverein spenden. "Da sind sie besser aufgehoben als im Bund", sagt er. "Wir in Haar machen seit Jahrzehnten sozialdemokratische Politik nach meinem Verständnis und dafür will ich mich auch weiter mit ganzer Kraft einsetzen."

Eins schickt Zill übrigens noch hinterher. "Es ist keine Entscheidung, die für immer sein muss." Allerdings müsste sich einiges ändern.