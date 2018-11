18. November 2018, 22:26 Uhr Spaß und Spiele Wenn der Vater mit dem Sohne

... springen: Der zweite Family Day des TSV Unterhaching in der Sportarena hat am Samstag viele hundert Kinder mit ihren Eltern angelockt.

Beim Family Day des TSV Unterhaching können Eltern mit ihren Kindern bereits zum zweiten Mal verschiedene Sportarten ausprobieren - ganz ohne Leistungsdruck, sondern einfach aus Freude an der gemeinsamen Aktivität

Von Anna-Maria Salmen, Unterhaching

Wer am Samstag die Sportarena des Turn- und Sportvereins Unterhaching betrat, wurde sofort mitgerissen von der lebhaften, fröhlichen Atmosphäre. Überall hörte man Gelächter, sah Kinder ausgelassen durch die Halle rennen, und Eltern, die abseits vom Alltagsstress Zeit mit der Familie verbrachten. Denn genau das war das Ziel des "Family Day", den der TSV bereits zum zweiten Mal organisiert hat.

"Sehr viele Kinder machen bei uns im Verein Sport, aber die Eltern sind oft zu eingespannt in ihrem Alltag", sagt Andrea Remuta, Abteilungsleiterin der Sparte Gesundheit und Fitness. "Sie wissen zwar noch, wie toll es ist, Sport zu treiben, aber sie glauben, sie würden es nicht schaffen." So sei die Idee entstanden, die Eltern beim Family Day wieder für den Sport zu motivieren. "Denn die Erwachsenen können auch Vorbilder für ihre Kinder sein", ist Remuta überzeugt.

Im Vordergrund stehen ganz klar Spaß, Spiel, Spannung und das gemeinsame Erleben. Dabei müsse natürlich niemand am Wettkampf, der "Familiade", teilnehmen; die Besucher könnten die einzelnen Stationen auch ausprobieren, ohne sich in die Wertung aufnehmen zu lassen. "Wir möchten den Familien einfach ermöglichen, zusammen Sport zu machen."

An insgesamt 20 Stationen konnten die Besucher ihr sportliches Können testen. Nahezu alle Abteilungen des Vereins waren damit abgedeckt. Voraussetzung an allen Stationen war, dass immer mindestens ein Kind und ein Erwachsener teilnahmen. Schon die ganz Kleinen konnten sich beim Bobbycar-Fahren mit ihren Eltern ein Wettrennen liefern. Weiter ging es mit Torwandschießen oder Zielwerfen mit vielen verschiedenen Gegenständen, darunter auch Bierdeckel und Plüsch-Gespenster. Für die etwas Älteren standen die Abteilungsleiter der Kampfsportarten Taekwondo, Judo und Karate bereit, die den Teilnehmern unter anderem zeigten, wie man in kurzer Zeit möglichst viele Fußtritte landet.

Die Leichtathletik war mit einer Lichtschranke vertreten, bei der die Läufer ihre Geschwindigkeit auf einer kurzen Sprintstrecke messen lassen konnten. Beliebt waren auch der offene Turnbereich und das Trampolin, bei dem alle Altersstufen "einfach frei ausprobieren können", wie Abteilungsleiterin Andrea Remuta erklärte, die zudem für die Kinder-Sportschule des Vereins zuständig ist. Da tobten auch schon Babys und Kleinkinder unter Aufsicht ihrer Eltern auf großen Luftpolstern und Matten umher. "Theoretisch können die Kleinen ja sogar schon mit dem Turnen anfangen, sobald sie laufen können", so die Organisatorin des Family Day. Doch auch in den Mannschaftssportarten wie Handball, Volleyball, Basketball und Hockey konnten sich die Teilnehmer an verschiedenen Stationen testen. Es war also für jeden etwas dabei, der Lust hatte, Sport zu machen.

Ein so großes Ereignis erfordert eine gute Organisation. "Die grobe Vorbereitung hat bereits vor einem halben Jahr begonnen, dann lief es nebenher", erklärt Andrea Remuta. Einen großen Beitrag hätten die mehr als 50 Helfer geleistet, die den Familien bei den Stationen behilflich waren, an den Ständen im Foyer über den Verein informierten oder das Catering übernahmen.

Voriges Jahr, beim ersten Family Day, hatten etwa 500 Unterhachinger mitgemacht, heuer hofften die Organisatoren sogar auf noch mehr Teilnehmer. Aktuell gibt es im TSV Überlegungen, eine Art Familientag in das feste Programm aufzunehmen. "Wenn alles klappt, würden wir ab dem Jahr 2019 gerne eine ähnliche Veranstaltung einmal monatlich im Winter anbieten", so Abteilungsleiterin Remuta. Eine gute Idee, finden Eltern. "Das macht schon Spaß, weil es so abwechslungsreich ist", sagte ein Vater mit seinen beiden Söhnen. "Es ist nett, dass hier jeder mitmachen darf und sogar für die Kleinen etwas geboten ist", meinte eine Mutter. Und ihre Tochter fügte lachend hinzu: "Der ganze Tag ist richtig lustig."