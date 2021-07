Hahn und Göbel an Spitze der Lebenshilfe

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ist neuer Vorsitzender der Stiftung Lebenshilfe. Der Putzbrunner wurde vom Stiftungsrat bei dessen Sitzung, die nach langer Zeit wieder in Präsenz stattfand, einstimmig zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes berufen. Zu seinem Stellvertreter beriefen die Mitglieder des Stiftungsrats Landrat Christoph Göbel (CSU). Als weiterer Stiftungsvorstand des dreiköpfigen Gremiums fungiert bereits seit vorigem Jahr der Geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe München, Peter Puhlmann. Die Stiftungsratsvorsitzende Andrea Siemen bedankte sich bei den Mitgliedern des Stiftungsrats und dem Stiftungsvorstand für das große ehrenamtliche Engagement und den persönlichen Einsatz bei Charity-Veranstaltungen. Siemen betonte die Notwendigkeit, Menschen mit Behinderung auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen. So gelinge es aktuell, ein neues Wohnkonzept des Vereins in Putzbrunn zu unterstützen.